Excel·lent jornada de rugbi formatiu

Dissabte passat, el rugbi vilanoví va tornar a saltar a la gespa. Ho va fer a l’exterior, amb l’Escola desplaçant-se a L’Hospitalet i els s15 a la Foixarda. Excel·lent matinal la de dissabte a la Feixa Llarga amb les categories d’Escola, que juntament amb el Club local i els Carboners de Terrassa participaren de la darrera jornada d’Escoles organitzada per la FCR. Els més petits, s6 i s8, van realitzar un entrenament conjunt i amb posterioritat van disputar bons partits enfront dels rivals, destacant en els placatges i en el joc a la mà. Els s10, per la seva banda, van treballar a fons en el seu partit enfront del conjunt local, l’Hospitalet RC, desenvolupant un bon joc i aconseguint la victòria. Per la seva banda, els s12 van disputar dos excel·lents partits enfront dels dos rivals, Carboners i Hospi, sumant dues victòries i deixant clara la seva progressió aquesta temporada. Excel·lent actitud, doncs, i bones actuacions en la darrera trobada d’Escoles de la temporada, a l’espera del Campionat de Catalunya que tindrà el diumenge 21 a les instal·lacions del Top Ten (Tordera).



Per la seva banda, els alevins (s14) participaren per primera vegada d’un torneig de caire internacional, organitzat pel BUC al camp barceloní de la Foixarda. La progressió de l’equip en la trobada va ser de menys a més, perdent els dos primers partits enfront del RC Sitges i el CRUC, aconseguint la victòria en el tercer davant del club amfitrió, i caient en el darrer matx contra l’equip francès de Montélimar UMS Rugby, que resultà finalment campió del Torneig; els joves vilanovins, per la seva banda, van acabar en quarta plaça.