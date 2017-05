La derrota amb el Vila-seca posa punt i final al recorregut a Primera Catalana

CF Suburense 2 – CF Vila-seca 3

La jornada 31 es recordarà com la que es certificava el descens del Suburense, finalitzant a manca de tres jornades per la fi un trajecte dels sitgetans per la Primera Catalana, acabant d’una manera trist sense Josu Julian i Carlos Reina a la banqueta, pregant després de la desfeta d’Igualada, sospesant tot l’aguantat al llarg d’una complicada temporada que ha generat aquest final, arriba després de perdre un partit que controlaven els primers 40 minuts però que el gol encaixat instants abans del descans fou el detonant de la remuntada d’un Vilaseca també immers en la lluita pel descens sumant tres punts d’oxigen, mentre que un cop més no es va fer bo la dita de amb nou tècnic victòria segura, sumant en Xavi Hereu la primera derrota com a màxim responsable del primer equip.

Molt bon primer temps el realitzat pel Suburense fent un gran gol al minut 9 Villa posant als seus per davant, seguint amb molt bons minuts que tenien el seu premi amb el segon gol mig fabricat per Villa amb un magnífic passi a l’espai que Cristian Laguna no desaprofitava al 38, quan millor estava jugant l’equip rep un cop dur en el darrer sospir abans del descans amb el gol visitant al minuts 44, de cap d’Amador rematant un corner senyalat per l’auxiliar.

Els d’en Xavi Hereu van sortir amb la mateixa empenta que havien ofert a la primera meitat, la tenia Pascua en una magnífica internada personal però definia malament, Laguna en un bon passi de Villa feia un gol anul·lat per un fora de joc justet per l’àrbitre, al minut 56 de nou amb una pilota penjada a la cuina el seu davanter Valero posava l’empat, al minut 58 de nou Valero també aprofitant una pilota solta posava el tercer, arribant a la fi amb una nova derrota en aquest cas amb poca justícia degut que l’equip va voler però no va poder.

Fitxa tècnica

CF Suburense: David, Marcos Espigado (Pablo 46) Alberto, Edgard (Over 78) Villa, Sardà, (Marc Navarro 78) Toshi, Marcos Garcia, Geri, Laguna i Pascua.

CF Vila-seca: Rios, Cuéllar, Torres, Amador, Sabater, Domínguez, David, (Sardà 90) Valerio, Benito (Ramon 94) Mechano, (Buebo 71) i Cristian.

L’àrbitre Mas López amonestava pel Suburense a Alberto i Villa, mentre que per els visitants amonestava a Rios i Valerio, mostrant-li la vermella directa a Cristian al 92.

El proper partit

L’equip sitgetà es desplaça aquest diumenge a la Ràpita per jugar davant la Rapitenca a partir de les 12 hores.