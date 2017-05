Èxit de les gimnastes canyellenques a la competició de Blanes

El passat cap de setmana 6 i 7 de Maig, el grup de gimnàstica artística del Gimnàs municipal, va participar, per segon any consecutiu, en una competició a la ciutat de Blanes (La Selva), organitzada per l’empresa Atriplay i l’Ajuntament de Blanes.

L’expedició estava formada per 16 gimnastes (4 més que l’any anterior) i les dues entrenadores i els seus familiars i acompanyants, en total unes 40 persones. L'objectiu de l'esdeveniment era donar l'oportunitat a les gimnastes de competir en un esdeveniment amistós.

El format de la competició era per classificació general individual, individual per aparells i classificació general per equips i estava dividida en 18 categories, i també la categoria OPEN, perquè totes les gimnastes puguin realitzar aquells elements de la gimnàstica que desitgin o se sentin més còmodes. També existia un espai per a exhibicions de grups.

Per el que fa a les gimnastes canyellenques, participaven en les categories “Prebenjamí B” debutants per primera vegada en una competició, “Aleví B” i “lnfantil B” per equips i en la categoria “Cadet B” individual.

Les gimnastes que van participar van ser: Nerea Ginés, Marina Ruiz, Ariadna Alcazar, Paula Cerceda, Rocío Ribera, Andrea Fortuny, Etna Ginés, Lucia Ruiz, Luna Garcia, Ainhoa Sánchez, Paula Alcazar, Lucia Platas, Aina Raventós, Anna Saumell, Lua Gatell i Leire Perelló. Les entrenadores van ser Angie Chacón i Pilar Cabezas.

Les actuacions van aconseguir diversos pòdiums en diferents categories.

En categoria Prebenjamí “B”, Anna Saumell va quedar en primera posició classificada en aparell de barra. També en la mateixa categoria van pujar en la segona posició en equips. En categoria Aleví “B” van quedar segones classificades en la classificació general per equips.

En categoria Infantil “B” Ariadna Alcazar va quedar primera classificada en salt i tercera classificada en la classificació general individual. En la mateixa categoria també van quedar terceres classificades per equips.

En la categoria Cadet “B”, Nerea Ginés va quedar primera classificada en aparell de barra i segona classificada general individual i tercera classificada en aparell de terra.