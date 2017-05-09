Partits de les competicions estatals d'hoquei patins pel proper cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA-
No hi ha jornada per la Final a Quatre de la LLiga Europea de Clubs
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 25
P.H.C. SANT CUGAT - C.H. PALAFRUGELL
ASTURHOCKEY C.P - H.C. LLEIDA ALPICAT
F.C. BARCELONA LASSA - C.P. RASPEIG
C .P. CALAFELL TOT L’ANY - C.P. VILANOVA GRUP SIMON
C.P. TORDERA - G.E. I E.G.
C.H.P. SANT FELIU - MIS IBERICA H..C. MATARÓ
C.D. ARENYS DE MUNT - SHUM FRIT RAVICH
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 24
COVESA SFERIC TERRASSA - C.P. ALCORCON
C.P. VOLTREGÀ - MEDICARE SYSTEM MATARO
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS - CERDANYOLA H.C.
H.C. LICEO - C.P. MANLLEU
GENERALI PALAU PLEGAMANS - C.P. LAS ROZAS
HOSTELCUR GIJON H.C - C.H.P. BIGUES I RIELLS
P.H.C. SANT CUGAT - C.P. VILANOVA