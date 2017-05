Open Catalunya 3a fase

De la molta participació vilanovina en va destacar Felix Avila que va arribar a la final del nivell C de l’absolut, precisament al guanyar en semifinals al seu company d’equip Albert Soler.

En categoria Juvenil A Edgar Mataró va arribar a la final i a prop va estar de guanyar-la, el que li valdrà una pujada de rànking significativa. Biel Garrote i Marc Cervelló en infantil i aleví van entrar al quadre final i mantindran la categoria de cara a la temporada vinent.

El Vilanova es juga la temporada en un cap de setmana

Arriba l’hora de la veritat pel Vilanova a tercera estatal. Classificat per la fase d’ascens a segona estatal com a primer de grup, es torna a posar el contador a zero.

Sis equips en dos grups de tres i ascendeixen tres. El primer puja directe i el segon de grup es juga la darrera plaça contra l’altre segon.

Emparellats amb l’Olesa i el Figueres el Vilanova ha de sortir amb l’etiqueta de favorits i d’entrada evita l’enfrontament amb el Poblenou, equip molt perillòs.

Amb Rafa Monzó, Albert Soler, Felix Avila, Francesc Conde i Jordi Cepero intentaran recuperar la categoria perduda la temporada passada. Amb marges d’error mínims han de ficar-se de seguida en la competició, que sempre són diferents a la resta de partits que es juguen durant la temporada amb molts més nervis,tensió i amb l’autocontrol de les emocions claus per l’èxit, per sobre de condicions tècniques.

El Vilanova C també busca l’ascens

Diumenge matí a Calella partits finals de les competicions provincials amb el Vilanova C a segona B jugant-se la darrera plaça d’ascens com a fase final del play-off contra el TT Sabadell. Un equip campiò de 3ª provincial amb jugadors de 1ª estatal que li deixen com quasi impossible el merescut accès als vilanovins. En qualsevol cas el partit és un premi a tota la temporada i les probabilitats com primer reserva molt altes per estar temporada vinent a segona A.