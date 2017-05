Nil Roig va tornar a rendir a un nivell espectacular al circuit d’Albacete

El pilot sitgetà ha començat el campionat del Mediterrani de Velocitat com un tro, fent-se amb la tercera victòria consecutiva de la temporada.

Roig es va escapar en els primers compassos de la cursa de dissabte, deixant enrere als seus principals rivals. En el que restava de prova, Roig va saber administrar l’avantatge, fins creuar la bandera de quadres en primera posició, a tres segons de Luca Gottlicher, i d’Aitor Sierra.

La segona cursa de la Copa Rieju RS3 va ser més igualada. Nil Roig no va poder escapar-se d’un nombrós grup, format per el mateix Roig, Juanjo García, Aitor Sierra, Luca Gottlicher i Daniel Mogeda, Roig va encadenar els rebufs de Sierra i Juanjo per acabar vencent una cursa trepidant.

Juanjo i Aitor van fer segon i tercer, respectivament, a menys d’una dècima del guanyador.

El podi final va estar format per Roig, Juanjo, en segona posició, i Luca Gottlicher, tercer.

Nil Roig: Estic molt content. Els entrenaments van anar força bé. Cap a la meitat de la cursa em vaig poder relaxar un mica.

A la segona cursa vàrem afluixar la pressió dels pneumàtics. Vaig fer una bona sortida però no em vaig escapar, els meus rivals estaven molt forts, vaig passar primer tots les voltes menys l’última, dons volia aprofitar el rebuf per creuar la línia d’arribada. Estic molt content amb el rendiment de l’equip i de la moto.