Acaba la lliga i comença el rugbi platja pel Rugbi Nova Olivella

El dimecres i divendres a l’entrenament els nois de les diferents categories del Rugbi Nova Olivella, es posaven les piles, sota un sol d’estiu, pels pròxims compromisos, primer aquest cap de setmana, trobada pels més petits a L’Hospitalet, amb un torneig amistós dels Sub14 a Barcelona (Foixarda) que organitzava el BUC.

Aquest cap de setmana vinent hi haurà amistosos de totes les categories a Vilanova amb equips anglesos. La copa catalana en la que el combinat ha renunciat, decidint jugar amistosos, i ben aviat arribarà el rugbi platja, amb la inauguració el primer cap de setmana de juny a Igualada (rugbi 5).

Un Nova que amb moltes baixes per culpa de les lesions es quedava en quadre aquest cap de setmana i havia de donar-se de baixa al combinat. Per juliol, ja s’ha tancat el partit d’estiu, que és fa cada any, contra un equip estranger, aquest any tornarà l’equip gal·lès del Cowbrigge RC. Amb el sub16, l’espectacle està garantit.

Acaba la lliga i comença la temporada d’estiu, amb el seu esprint final, i el tercer campus d’estiu de rugbi del Nova Olivella que començarà 28 de juny i acabarà el 28 de juliol, pel preu de 60 euros.