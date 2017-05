Nou podi de Campamà i Angrill a l’Enduro de Nens

Aquest passat cap de setmana es va celebrar la 3a prova de la Copa Catalana d'Endurets a la població de Quart (Girona).

Els dos pilots de la comarca Aitor Campamà i Àlex Angrill de l'escuderia JRB Off Road Center varen tornar a pujar al podi en les seves categories.

En aquesta prova, els pilots participants van haver de disputar 3 proves especials cronometrades i dos trams cronometrats, enllaçant les proves amb un ral·li de 15 kilòmetres. El traçat de les especials era estret i molt revirat amb diferents canvis de rasant, fet que no permetia tenir cap errada en el pilotatge. El tram cronometrat transcorria entre pistes i bosc.

Segons varen comentar els pilots de la categoria Sub 16, era un traçat massa ràpit, on les motocicletes de 125 cc. mantenien la seva velocitat punta durant una bona estona. Tot el contrari a la zona del bosc, on els pilots tenien que treballar força damunt la moto per afrontar els revolts amb poca visibilitat.

Aitor Campamà va acabar en una molt meritòria 2a posició final. Es va tornar a repetir el guió de les ultimes curses, on Campamà i el pilot de llívia Pol Pallares, mantenen un gran frec a frec. Campamà patia una caiguda a la segona especial que el deixava despenjat de la primera posició, tot i que ho va intentar fins l’últim revolt. Ara ja pensa en la primera cursa del Campionat Nacional que es celebrarà el proper 10 de juny a la població costanera de Tossa de Mar, Girona.

A la categoria dels més grans, (sots 16) Àlex Angrill va marcar els millors temps a dues de les tres passades a les proves especials, emportant-se la 3ª posició final de la cursa. El traçat revirat i molt tècnic feia que Angrill tingues serioses possibilitats de poder-se endur la prova.Tot i que està recuperant-se a un bon ritme, encara l’hi manca ritme, sobretot a les proves més ràpides com el tram.

Angrill igual que el seu company d’equip, ja pensa en el Nacional de Tossa, prova que agrada a tots els pilots per la seva bona organització i pel seu magnífic traçat.

Àlex Angrill en segona posició al podi