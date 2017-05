Un pas més per la salvació

CF Suburense B 0 – Calaf 0



Tercer empat consecutiu del Suburense B en aquest cas davant un Calaf que s’està jugant molt, tenint un final de calendari molt complicat. Els de Xavi Hereu per la seva banda és cert que pressionaven i molt amb la intenció manifesta de sumar els tres punts, la bona col·locació com la manca d’encert va tenir la culpa que el marcador final no es bellugués, acabant amb empat però sense gols, així com amb les sensacions que el Suburense B ja estava pràcticament salvat amb tres enfrontament per jugar, aquest dissabte a la pista de Hostalets, un Suburense que rep a la Martinenca al Municipal per finalitzar al camp del Noia.

Fitxa tècnica

CF Suburense B: Marc Muñoz, Andreu, Sergi Plazas, Guillem Diaz, Cristian Almela, Serge Rory, Dani Puerto, Viñola, Pau Almirall, Adrián Sánchez, (Pablo Altamirano 46) i Gerard Valbuena.

El proper partit

L’equip es desplaça al camp d’un Hostalets de Pierola, penúltim classificat amb 30 punts, una victòria pels sitgetans significa pràcticament la salvació pels de en Xavi Hereu, que en les set jornades que porta a l’equip tan sols ha perdut amb el campió, el Begues, el partit donarà inici a les 17 hores.