El CE Nova Olivella acaba la lliga setè i guanyant

Ahir acabava la lliga Comarcal de futbol 7 de Vilanova 2016-17, a la jornada 22, amb l’enfrontament Restaurant Can Tabaco i CE. Nova Olivella.

Un Nova que tenia tres reptes pendents; mantenir la setena posició, acabar com a segon equip menys golejat, i agradar a la seva afició amb una última victòria.

L’equip va sortir al camp ben posicionat amb la missió de mantenir la pilota a les seves mans. Un Can Tabaco, que les veia venir i esperava la seva ocasió en el contraatac. El Nova combinava i s’anava acostant poc a poc a la porteria del Can Tabaco, Al minut dos el Nova inaugurava el marcador amb gol de Dani Reche i es posava per davant al partit, 0 a 1.

I fruit del bon joc de l’equip visitant arribava el segon al minut 8 de partit, amb golàs de Villena, després d’una gran passada de Dani Salvatierra, 0 a 2. Amb aquest resultat s´arribava a la mitja part, després d´una gran exhibició d´Àlex a la porteria del Nova.

Una segona part, que després de la primera, pintava molt, però que molt bé. El Can Tabaco, sortia en tromba, amb la única possibilitat de sortir a l’àtac, i així pressionar la sortida de pilota de l’equip olivellenc des de darrera. I fruit d´aquesta pressió, amb un error de la defensa del Nova, arribava el primer gol de l’equip local, 2 a 1, i tornaven al partit. Però a l’equip del Garraf no li va entrar el pànic d’altres partits, i Dani Reche tornava a posar l’avantatge, amb el tercer gol, 1 a 3. Víctor, tenia en les seves botes el quart, per sentenciar, però no, en el contraatac el Can Tabaco, feia el segon, i tornava a posar pressió sobre l’equip de Jonay Reguera, 2 a 3.

El Nova seguia fent el seu joc i movent la pilota amb qualitat i fruit d´això, Víctor aconseguia de cap, el quart gol a passi de Lluis, 2 a 4. El Can Tabaco no es va rendir en cap moment, però era el dia de l’equip de Jonay, i el bi-golejador, Dani Reche, marcava el seu segon gol i el cinquè pel Nova, que sembla que tancava el partit, 2 a 5.

Acabava el partit i la lliga amb una sèptima posició molt positiva, i sent el segon menys golejat de la lliga. Ara la copa!. Jonay Reguera, el míster, ens deia: “Una lliga molt dura, en la qual, sembla que ens hem posat les piles al final. Estic orgullós dels meus nois, i ara queda superar-se a la copa, i arribar més lluny que altres anys. Gràcies a l´afició i al club”.