Aquesta passada setmana s’ha dut a terme a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos una recepció a l’equip Infantil del F.B. Mas Catarro que, a falta de cinc partits, ja s’ha proclamat campions del grup 29 de segona divisió.



L’equip està format per nens de 12 i 13 anys que no han perdut cap partit d’aquesta temporada i que fins al moment ostenten el títol d’equip més anotador i menys golejat de la categoria. Entre els joves esportistes es troba també el “pixixi” de la lliga.



La recepció ha estat presidida per l’alcaldessa Imma Ferret i el regidor d’esports José Luis Soriano i ha comptat amb la presència de diversos regidors de la corporació municipal, l’equip d’entrenadors i tècnics del club i familiars dels joves.