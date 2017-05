Arriba a Sitges la 4a edició de la Cursa Solidària per la PKU/ATM

Tot a punt per a la 4a Cursa Solidària per la PKU/ATM de Sitges que se celebrarà a el proper diumenge 28 de maig. El termini d'inscripció finalitzarà el dia abans de la cita esportiva solidària. Les inscripcions, que tenen un cost de 12 euros, estan obertes al web www.correperells.org, i també es poden fer presencials a les botigues d’esports Base Ferran Esports i Outrun Running Store, al carrer Jesús de Sitges. Les persones que no poden córrer però que volen col·laborar igualment, poden participar amb el "Dorsal 0" o dorsal solidari que consisteix en fer un donatiu des de la mateixa web. Els diners obtinguts es destinaran a l'Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris.

L'itinerari, no competitiu i de 5 quilòmetres, s'iniciarà a les deu del matí des dels jardins de Terramar, i recorrerà el passeig Marítim fins a la Fragata per tornar a Terramar. Durant la cursa, hi ha previstes diferents activitats per amenitzar la jornada entre les quals una zona destinada als infants i una degustació de menjars aptes per als malalts de la PKU que ofereix l’Escola d’Hostaleria de Sitges.

Aquest any, la cursa comptarà amb la participació d’un representant de l’associació NPKU, l’associació americana que treballa per a la investigació de la PKU. Entre els objectius marcats, hi ha tal com defineix l’organitzador de la cursa, Alfonso Lügstenmann, “el de buscar la fórmula per tenir el dispositiu que permet mesurar els nivells de PKU des de casa i evitar als malalts els desplaçaments setmanals a l’hospital”.

Aquesta serà la quarta edició de la cursa organitzada per Charo Sánchez i Alfonso Lügstenmann, pares de la Candela, una nena de tres anys i mig de Sitges afectada per PKU. La cursa va mobilitzar l'any passat 1.200 corredors i va recaptar 17.000 euros provinents dels dorsals que s’han destinat a l’Hospital de Sant Joan de Déu. L’any passat el jugador del FCB, Luís Suárez, va recolzar la iniciativa amb diverses activitats i va dedicar un gol a la lluita contra la malaltia.

Actualment a Catalunya hi ha 200 persones que pateixen la malaltia i 1.000 a tota Espanya. La PKU, inicials en anglès de la Fenilcetonuria, és un trastorn pel qual no es metabolitzat adequadament un aminoàcid, la Fenilalanina, que s'acumula i resulta tòxica per al sistema nerviós central i ocasionant danys cerebrals. La dieta dels nens afectats pel PKU es basa en la reducció d'aliments rics en proteïna. Els nens que modifiquen les seves conductes alimentàries a temps tenen un desenvolupament normal.