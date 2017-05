Ismael López es proclama guanyador de la Clàssica Isaac Gálvez 2017

Dissabte va celebrar-se una nova edició de la Clàssica Isaac Gálvez. Una prova organitzada per la Unió Ciclista Vilanova i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vàlida per la copa Joan Casadevall – Grans Clàssiques, que va tenir com a guanyador el ciclista de l'equip Compak, Ismael López.

El segon corredor en completar els 128 quilòmetres del recorregut va ser Guillem Muñoz, de l'equip Blue Motors, mentre que la tercera plaça va ser per Josep Oriola del RBC. Alex Jaime del Lizarte va ser el millor classificat en categoria sots23.