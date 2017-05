3a jornada de lliga d’Escoles de Judo Vilafranca

Aquest passat dissabte dia 13 es va celebrar la tercera jornada de lliga amb la participació d’un centenar de nens.

Les escoles participants van ser, l´Escola de Judo Vilafranca, Ampa Sant Elies de Vilafranca, Escola de Banyeres del Penedès, Escola de l’Arboç i Col·legi de Torrelavit.

Va ser un matinal de judo on els més petits del club van poder fer el seus primer tast de competició, aquesta estava adreçada a nens des de p3 fins a categoria aleví.

Pel que fa al cap de setmana del dia 6 de maig, a Valencia es va celebrar el campionat d´Espanya de Judo en categoria infantil.

Per part del Judo Vilafranca, representants en tres àmbits diferents, com a competidora, en categoria de -57 kg, Judit Casañas va obtenir una meritòria setena plaça després de guanyar dos combats i perdre dos combats, en la part d’arbitratge, la representació venia de David Ribera i com a seleccionadora catalana de la categoria infantil femenina, Veronica Pujalte.