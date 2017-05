L'equip madrileny de l'Unión Adarve rival del Vilafranca en la primera eliminatòria del play-off d'ascens

El Vilafranca s'enfrontarà a l'Unión Adarve de Madrid en la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Segona B. Els madrilenys del barri del Pilar, a la zona nord de la capital espanyola, van quedar segons del grup 7 superats, només, per l'Atlètic de Madrid B. Van sumar 66 punts amb un balanç de 19 victòries, 9 empats i 10 derrotes amb 55 gols a favor i 41 en contra.

El partit d'anada es jugarà aquest proper diumenge al municipal de Vilafranca en un horari que encara no ha fixat la directiva quadribarrada. La tornada serà el diumenge 28 al Polideportivo Vicente del Bosque de Madrid. Habitualment, els madrilenys juguen a les 11.30 del migdia els seus duels en el campionat regular, però caldrà veure si aquesta tornada s'acaba disputant en aquest horari. El Polideportivo Vicente del Bosque està situat a l'avinguda Monforte de Lemos molt a prop de La Castellana.

El Vilafranca es marca com objectiu millorar la participació de l'any passat en el play-off quan no va poder superar la primera eliminatòria enfront l'Atlético Malagueño (0-0 a Vilafranca i 2-0 a Málaga). L'Unión Adarve, fundat fa només 25 anys per uns associació de pares i mares del barri del Pilar, no té massa cartell esportiu, però cal tenir en compte que ja és la tercera vegada que es classifica per un play-off d'ascens. Les altres dues participacions van ser les temporades 2012/2013 i 2013/2014.

La temporada 2012/2013 va eliminar l'Alfaro a la primera ronda (1-0 a Madrid i 0-1 a Alfaro) i a la segona va caure davant el Tropezón de Cantàbria (0-0 a Madrid i 2-1 a Tanos). La campanya 2013/2014 va ser eliminat a la primera eliminatòria per l'Orihuela (2-0 a Orihuela i 0-0 a Madrid). Curiosament, l'equip no ha encaixat cap gol a casa en els seus partits del play-off. El Vilafranca té l'opció de trencar aquesta estadística.