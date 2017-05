Juguen un bon partit però torna a sortir creu

La Rapitenca 1 – CF Suburense 0

Un cop més el Suburense jugant un molt bon partit del tot ordenat sabent el que volien fins el final, als sitgetans els hi faltava l’encert al gol, autentica assignatura pendent aquesta temporada. L’equip d’en Xavi Hereu va afrontar aquest llarg desplaçament a Sant Carles de la Ràpita amb la intenció de competir fins al final, amb un joc vistos i de toc i fent-lo molt millor que una Rapitenca que no es va trobar. Els sitgetans que van gaudir d´ocasions per poder emportar-se el tres punts van veure, que en l’única oportunitat que va tenir l’equip local la van clavar a manca de un quart d’hora per la fi, perdent un partit en que havien merescut guanyar.

Potser ha estat uns dels millors partits jugat pel Suburense a camp contrari, ja des de els primers minuts l’equip va entendre com jugar-li a La Rapitenca, tocant i tocant s’anava fent amb el control del mateix, arribant al descans amb el mateix marcador que es va iniciar, a la segona meitat l’equip es va creure que es podia guanyar, la va tenir al minut 51 en una molt bona internada de Pascua per la banda dreta de l’atac del Suburense, amb passi magistral per Marcos Garcia tot sol, lliure de marca que de cap l’envia fora, l’intentava de nou Pascua al 63 amb un xut amb molta intenció, sortint fora per poc, al 70 amb Toshi com iniciador de la jugada amb control de Josep Maria i remat final de Marcos Garcia amb un cos a cos amb el porter, Josuè, aquest la treu com pot no arribant Pascua per un pel en el seu intent de remat, novament el guió va ser cruel amb els sitgetans, al 75 després d’un servei de corner, el lateral local Villa amb el seu xut treia molt de petroli amb el seu gol.

Xavi Hereu posava tota l’artilleria a la recerca de com a mínim poder sumar i va poder arribar al minut 93 de les botes de Josep Maria, que tot sol no va poder batre al millor d’ells, el porter, d’aquesta manera i molt injustament aquest Suburense negat amb el gol sumava una derrota més en aquest cas al camp de La Rapitenca.

Fitxa tècnica

La Rapitenca FC: Josuè, Villa, Oriol (Pau Ripoll 51) Sam, Brian, Ivan Gasp, Alex (Istac 57) Xavi Màrquez, Sergi Jose, Pachu, (Roger 57) Verge (Aleix 76).

CF Suburense: David, Toshi, Sarabia, Capa, Edgard, Geri, Pulido (Espigado 57) Marcos Garcia, Navarro, (Over 76) Laguna, (Josep Maria 57) Pascua.

L’àrbitre Vidal Clermont amonestava als locals Istoc, Verge i als visitants Sarabia, Laguna i Josep Maria.

El proper partit

El Suburense rep aquest diumenge en el que serà el comiat del Campionat i de la categoria de la seva afició al Rubí també descendit, l’hora d’inici les 17 hores.