El Samà masculí guanya a domicili i jugarà promoció d'ascens a Copa Catalunya

Primera Catalana, grup 1

AESE 'A' 50 - La Parròquia-Samà Vilanova 'A' 56

Dissabte La Parròquia Samà Masculí s'enfrontava al partit somiat durant molt de temps, un partit a tot o res, contra un gran rival i en una pista molt i molt difícil, plena de gom a gom i amb un gran ambient.

Si algú hagués dit a aquest equip que, després de les set primeres jornades, amb un balanç de tres victòries i quatre derrotes, arribaria a l'últim partit en aquestes condicions, amb opcions de ser tercer o fins i tot segon i amb la il·lusió pels núvols, ningú se l'hauria cregut.

Però sí, aquest equip arribava a l'últim partit disposat a donar-ho tot per un somni, per un objectiu que volia tocar amb els dits, agafar molt fort i no deixar-lo escapar. Això, no és fruit de la casualitat, això és el fruit del TREBALL amb majúscules, realitzat per cadascun dels seus membres al llarg de tota una temporada.

Es presentava un partit èpic, dur, titànic, contra un rival en les mateixes circumstàncies que La Parròquia-Samà Vilanova, aquest rival era l'AESE A, i que també es mereixia el mateix premi. No importava si les defenses s'imposaven als atacs, com així va ser, ni si es produïen errors al llarg del partit, com així es preveia i així va succeir, ni que un equip dominés el 90% dels minuts que tenia el partit, com així també va succeir, l'únic que importava és que al final de l'últim segon del partit, l'equip de Xavi Canales -encara que només fos per un punt- guanyés el partit, com així va ser.

Final 50-56, el nombre de punts no té més importància. Només destacar aquests noms que ho han fet possible: Xavi Canales, Alberto Arjona, Carles Lloveras, Manu Prado, Adrià Piñol, Pau Vila, David Fernández, Mariano Epifanio, Jaume Zanca, Arnau Carreras, Juan Luis Moreno, Carles Artigas, Marcel Pujades, Sergi Liao, Bernat Burcet, David Calvo i jugadors vinculats com els júniors Dani Morales i Javi Paredes i els jugadors del B Guillem Ramos, Unai Rodríguez, Martí Soler i David de la Fuente. Tots ells en algun moment de la temporada han posat el seu granet de sorra perquè això fos possible.

Per cert, aquest divendres important eliminatòria per aconseguir el tercer lloc de Primera Catalana contra el Mollet, a les 21.15 h al pavelló Isaac Gàlvez. Una victòria donaria als vilanovins més possibilitats d'ascens.

CB Samà: Piñol (-), Vila (1), Fernandez (-), Epifanio (7), Zanca (16), Carreras (10), Moreno (-), Artigas (11), Pujadas (-), Liao (11), Paredes (-) i Calvo (-).

Parcials: 14-9, 12-12, 13-14, 11-21