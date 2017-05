Cap de setmana històric pel Club Atletisme Velocistes Penedès

Els atletes altpenedesencs han batut un total de 9 rècords comarcals (dos d'ells absoluts) i s'han aconseguit 4 marques mínimes pels campionats d'Espanya. Tot i ser un club petit i amb recursos limitats, aquestes marques aconseguides, gràcies a l'esforç dels nostres atletes i la dedicació del seu tècnic David Ruiz, els fan estar en el més alt del rànquing català i estatal.

Dissabte a la pista d'atletisme de l'Hospitalet del Llobregat participaven dos saltadors i dos tanquistes. Pel que fa als saltadors, cal destacar l'actuació del Ferran Mata on després d'un any en blanc a causa d'una lesió, amb un 6,36m. a la llargada va aconseguir el rècord comarcal promesa. I pel que fa als tanquistes, Laia Saumell molt en forma, va aconseguir el rècord comarcal júnior i absolut al 100mt. en 15''34 i el seu company Miquel Compte al 110mt. en 15''69 també aconsegueix la millor marca comarcal júnior. Ambdós, assoleixen la marca mínima que demana la Federació Espanyola d'Atletisme per la participació als campionats nacionals a l'aire lliure, que es celebraran enguany a Catalunya (Granollers).

També dissabte a la pista d'atletisme a Cambrils, destaquem l'actuació de la Regina Valls al 200mll. que amb una marca de 26''74 aconsegueix el rècord comarcal promesa.

A Cambrils repartit en dues jornades (dissabte i diumenge) competien 4 atletes en proves combinades.

Destaquem l'excel·lent actuació de la Xènia Benach, que aconsegueix dos marques mínimes pels campionats d'Espanya juvenils i dos rècords comarcals juvenils i un absolut. A l'heptatló amb 4041 punts (rècord comarcal juvenil) i a llargada amb 5,46m. (rècord comarcal juvenil i absolut).

També ressaltar la competició de Laura Beltri que aconsegueix el rècord comarcal cadet de hexatló amb 3150 punts, queda a tocar de la marca mínima per participar als campionats d'Espanya, a tant sols 50 punts, que de ben segur la Laura aconseguirà al campionat de Catalunya.

En el decatló dels nois, amb un gran Èric Rossell, que es queda a tocar de la seva millor marca personal. I el gran rendiment de l'atleta debutant Aytor Gil, que va acabar el seu primer decatló amb grans marques personals que prometen de cara al futur.