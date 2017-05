No es troben amb el gol però sumen un punt

UE Sitges 1 – La Martinenca 1

Amb empat a un gol entre el Sitges i La Martinenca es va arribar a la fi d’un enfrontament ben jugat pels dos equips, sent el gol l’assignatura pendent degut a la quantitat d’ocasions que van disposar els d’en Rafa Porras per haver aconseguit golejar però la manca d’encert ho va fer impossible, un resultat que els deixa pràcticament sense opcions per la promoció, a la vegada que queda per les estadístiques que enguany els sitgetans no han pogut guanyar als de Sant Martin Sarroca.

Al partit no li va faltar emoció degut a tal com va anar tot al llarg del partit, començava marcant el Sitges, Xavi Rodríguez s’aprofitava d’un rebot sortejant al porter fent l’1-0, Àlex Pérez gens encertat va poder decantar la balança si hagués estat fi en el un contra un que va tenir amb el porter Ivan al 44.

De rebot en una pilota que se li escapava a Victor de la Fuente posava l’empat Rubèn Baca aconseguint però que el Sitges donés més d’un pas endavant generant ocasions per haver aconseguit un triomf folgat que no va arribar al no veure porta els seus jugadors, tenint el triomf però al darrer sospir enviant la pilota al travesser de nou Àlex Pérez al minut 90.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Victor de la Fuente, Bernat, Olmedo, Carrasco, Rafa (Quique 18) Yago, Ferran (Carlos 78) Xavi Rodríguez, Jonathan, Gerard (Ricard 64) i Àlex Pérez.

El proper partit

El Sitges es desplaça aquest diumenge a Sant Llorenç d’Hortons per jugar davant l’Hortonenc, l’hora d’inici les 12 hores.