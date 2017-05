Resultats del Campionat Territorial de BCN categoria Prebenjamí

Aquest cap de setmana s'ha jugat a el Prat de Llobregat el Campionat Territorial de Barcelona de la categoria Prebenjamí. El Club Patí Vilanova participava amb dos equips. Aquests van ser els seus resultats de dissabte:

Grup A:

CP Vilanova "A" 2 - CP Vilanova "C" 2

CP Vilanova "A" 2 - CP Voltregà "A" 1

CP Vilanova "C" 2 - CP Voltregà "A" 2

Amb aquests resultats el Prebenjamí "A" accedia a jugar les semifinals de diumenge i el Prebenjamí "C" accedia a jugar diumenge pels llocs del 5è al 8è lloc.

El Prebenjamí "C" va jugar la primera semifinal contra el HC Palau de Plegamans "A", perdent per 2-1 i es va jugar el 7è i 8è lloc amb l'altre equip de primer any que hi havia a la competició el St. Josep de Noia "C", que va guanyar el partit i aconseguint la 7ena posició.

En la semifinal per accedir a la final el Prebenjamí "A" jugava contra el Caldes HC "A" el resultat final 1-3 pels de Caldes.

Pel partit pel 3er i 4art lloc, van jugar contra el CE Noia "A", però el cansament va poder amb els nostres jugadors i no van poder obtar al 3er lloc.

El Campionat el va guanyar el el Caldes HC "A", guanyant al Cerdanyola HC "A" a la final a les faltes directes desprès de finalitzar el partit en empat.

Felicitar un per un a tots el jugadors dels dos equips pel gran campionat que han fet, com també a tots els familiars, amics i seguidors del Club que van desplaçar-se a el Prat de Llobregat per donar suport als equips.