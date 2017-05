L’escola del rugbi Nova Olivella tancarà la temporada a la trobada de Tordera

Aquest diumenge, 21 de maig, a les 10h, les escoles de rugbi de Catalunya (de Sub.6 a Sub.12), acabaran oficialment la temporada a Tordera. Una trobada que es realitza a Tordera, per les grans dimensions de l’espai destinat al rugbi, on els 18 camps que hi ha, donaran cabuda a totes les escoles de rugbi de Catalunya.

L’any passat van assistir 108 escoles i s’espera que aquest any es torni a superar aquest rècord. Serà un matí de diumenge, on el rugbi i la canalla seran els protagonistes i on al final de la jornada rebran una medalla pel bon treball fet a la temporada 2016-17. El Rugbi Nova Olivella s’acostarà amb el seu Sub10 i algun sub12 i intentarà, com sempre, fer un gran paper al camp. Igualment el peix, ja està venut i serà una trobada per d’acomiadar-se d’una temporada més i per gaudir dels amics i el rugbi. Al final, un bon entrepà i un refresc i cap a casa.



El sub14 i sub16 juguen un amistós amb l’equip anglès del Westminster

Aquest diumenge el Sub14 i Sub16 del combinat, jugaven a Vilanova un partit amistós, després d’haver renunciat a la Copa Catalana, amb l’equip anglès del Westminster RFC. Un partit, al que en cap de les dues categories, hi havien jugadors del Nova, per culpa de les lesions i compromisos familiars. Axel i Manel (lesionats) del sub14, i també les baixes de Andrés, Iker i Miranda i per part del Sub16 la lesió també de Joel, i les baixes de Matteo i Marina.



El Sub18 jugarà el 26 de maig un amistós amb l’equip escocès del Selkirk

El divendres 26 de maig a les 20h, serà el torn del combinat Sub18, amb Julio, Raúl, Sergio Martínez i Gerard, en un amistós amb l’equip escocès del Selkirk RFC a les instal·lacions de Vilanova. La renuncia a jugar la Copa Catalana, farà, que el combinat tingui temps de jugar amistosos per escalfar als seus jugadors i a així tancar la temporada de rugbi 15 i obrir la de rugbi platja.



La secció de futbol 7 jugarà la Copa

Aquest dijous a les 19h a la sala polivalent, del camp de futbol de Vilanova, es farà el sorteig de la copa de Vilanova de futbol 7 (aquí ja entren equips de les tres categories, primera, segona A i segona B) . Amb això i algun torneig d’estiu s´acabarà la temporada per la secció de futbol del Nova Olivella. Una temporada que ha acabat amb la setena posició a segona divisió B.



Propers events

S’obrirà la temporada de rugbi platja a Castelldefels (rugbi 7) i Igualada (rugbi 5), amb totes les categories. El Nova només enviarà representació a Igualada, on no falta des de fa dues temporades. Aquesta serà la tercera temporada en la que l’equip del Garraf es compromet amb l’equip del Anoia i en principi presentarà un sub10 d’escola i encara per definir un sub14 o sub16 i un sub.18

El dia de l’esport d´Olivella (encara per definir els actes) i finalment, el partit internacional de rugbi, que es fa cada any a Olivella, aquest any contra l’equip gal·lès del Cowbridge RC. (Equip que ja va estar amb nosaltres l’estiu passat i enviarà una nova fornada de jugadors joves). Aquesta serà la tercera edició d’aquest torneig, que sempre aplega molt de públic al camp Municipal d’esports d´Olivella. Després del partit es farà una gran festa, com cada any. .



I per últim, aquest any, l´entitat, Club Esportiu Nova Olivella 07 (que engloba les seccions de futbol 7 (abans futbol sala), BTT (bicicleta de muntanya), rugbi i la secció de tennis (inactiva en aquest moment) farà el seu 10è aniversari i el club ja està preparant els diferents actes per festejar la celebració dels deu anys del Club.