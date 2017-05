El Moritz Vendrell guanya 3 a 2 el Vilafranca

Abans del partit es va fer un acte de reconeixement a José Merchan per la seva tasca al Club durant molts anys. El president de la Secció d'Hoquei, Víctor Romagosa, li va donar una camiseta del primer equip signada; l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, acompanyat pel representant de l'Esport de la Generalitat a Tarragona, Joan Plana, li va lliurar una placa, i el president del CE Vendrell, Jordi Robles, li va entregar el pin de soci d'honor.

Partit vibrant des del primer minut, tal com havia de ser un derbi. Al minut 8, els àrbitres van indicar penal favorable al Vendrell. Eloi Mitjans no va poder superar Arellano en l'execució. Al minut 15, Francesc Gil va inaugurar el marcador culminant una gran jugada d'atac del Vendrell. Cinc minuts després, Marc Palau va fer l'1 a 1. En els darrers minuts de la primera part, el Vendrell va acumular moltes faltes. A quatre minuts per al descans ja es va posar amb 7 faltes d'equip. I al descans va arribar amb 9 faltes.

Al minut 34 de la represa, Eloi Mitjans va fer el 2 a 1, però, tot seguit, Marc Palau va tornar a empatar el partit. Tres minuts després el Vendrell va fer la desena falta. Marc Palau no va poder superar Roger Molina en l'execució de la falta directa. Al minut 46, Eloi Mitjans va fer el 3 a 2. En els darrers tres minuts, el Vilafranca va anar a l'atac per la necessitat de puntuar per a la permanència a l'OK Lliga. En els últims segons el Vilafranca va jugar amb cinc jugadors, però el marcador ja no es va moure gràcies a les aturades de Roger Molina que va fer una bona actuació durant tot el partit.

Un cop passat el derbi penedesenc, ara ja toca pensar en el derbi del Camp de Tarragona. El dissabte 27 de juny, a les 21 h, en la penúltima jornada de l'OK Lliga, el Moritz CE Vendrell jugarà a la pista del Reus Deportiu.

Fitxa tècnica

MORITZ CE VENDRELL (3): Roger Molina, Edu Fernández, Marc Navarro, Jordi Ferrer i Eloi Mitjans -cinc inicial- Roger Rocasalbas, Xixi Creus, Francesc Gil, Iker Casado i Martí Zapater.

CAFÈS NOVELL VILAFRANCA CAPITAL DEL VI (2): David Arellano, Jordi Galán, Àngel Rodríguez, Joan Vázquez i Ruben Fernández -cinc inicial- Lluís Ferrer, Marc Vázquez, Marc Palau, Gerard Cusachs i Mia Martí.

Gols: 1-0 (15') Francesc Gil; 1-1 (20') Marc Palau; 2-1 (34') Eloi Mitjans; 2-2 (34') Marc Palau, i 3-2 (46') Eloi Mitjans.

Àrbitres: Melero i Gorina.