El Subu s’acomiada de la seva afició amb victòria

CF Suburense 3 – Rubí U.E.A 1

Amb un triomf molt esperat s’acomiada de la seva afició el Suburense al municipal d’Aiguadolç, davant un Rubí que també ha perdut la categoria en un partit en que els de Xavi Hereu ja controlaven en els primers 25 minuts clarament al marcador, certificant la victòria a la segona meitat.

Els sitgetans van gaudir d’ocasions per haver aconseguit un resultat molt més ampli, però tot i això l’equip va realitzar un joc molt seriós, competint fins al darrer instant, rebent una forta ovació a la fi del partit pels pocs aficionats assistents.

De la millor manera iniciava la seva participació el Suburense amb gol de Geri al minut 8, ampliant la renda golejadora del seu equip el mateix Geri amb un centre xut al 22, és cert que després i amb la tranquil·litat del marcador l’equip va seguir generant ocasions i la tenia a la primera mitja hora en una pilota en profunditat en que Marc Navarro en el un contra un amb el porter aquest va aconseguir refusar amb el cos.

A la segona meitat amb el pas endavant que donava el Rubí, l’equip sitgetà va jugar més a veure-les venir, baixant el ritme del matx, aconseguia però posar el tercer gol al 84 en una molt bona jugada de Geri amb remat final de Marcos Garcia. Pau Mañe feia el gol del Rubí dos minuts més tard aprofitant un contraatac ben portat pels visitants, encara va poder marca un altre gol el Suburense amb el llançament magistral d’una falta per Marcos Garcia però s’anava al pal, d’aquesta manera es van retrobar amb la victòria els jugadors del Suburense a la penúltima jornada després de no fer-ho des de finals de gener quan es guanyava per un solitari gol de Josep Maria Marcé al Morell.

Fitxa tècnica:

CF Suburense: David Gallardo, Toshi, Sarabia, Villa (Marc Sardà 74) Capa, Alberto, (Edgard 57) Geri, Marc Pulido, (Pablo 74) Marcos Garcia, Marc Navarro (Josep Maria 57) i Alejandro Pascua.

Rubí U.E.A: Ivan Fajardo, Pablo Alonso, Roger Brunet, Gómez, Cervantes (Pau Mañé 57) Sebastian Giménez, Lindsay, Suares (Tromoso 57) Mario Domingo, (Marcego 46) Oriol Puigbó, (Tarik 79) i Faura.

L’àrbitre Ester Parramon Monerris amonestava als locals Villa i Marc Navarro, així com als visitants Pablo Alonso, Lindsay i Suares.

El proper partit

El Suburense juga el darrer partit en aquest grup segon de la Primera Catalana al camp del Viladecans en partit que donarà inici aquest diumenge a partir de les 17 hores.