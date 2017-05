El CD Ribes aconsegueix una magnífica victòria a l'Hospitalet

Tot el ClubDeportiuRibes estava esperant l'inici de la fase d'ascens a la 3ª Divisió Catalana. L'equip ha competit a un alt nivell durant tota la temporada, que ha coincidit amb el 60e Aniversari de la constitució del Club i amb el 70e Aniversari de la construcció del seu camp.

Els aficionats esperaven a tot l'equip sènior a les instal·lacions del Bosc de Plaça i els seguidors més joves els van realitzar un passadís de benvinguda, que va sorprendre els jugadors i va emocionar a tots els assistents

Per acompanyar a l'equip sènior del CDRibes, el Club blanc i blau va organitzar dos autobusos de l'empresa Monbus per portar els aficionats de la Gent del Bosc fins al Hospitalet de Llobregat. La resposta de l'afició ha la crida del Club va ser massiva. El desplaçament fins al Llobregat va ser molt animat i amb molta il·lusió en les possibilitats de l'equip d'aconseguir un resultat positiu per als seus interessos.

A les 17:00 hores els aficionats del ClubDeportiuRibes i els jugadors del sènior van arribar al camp del Marina Atlètic Club al centre de l'Hospitalet del Llobregat. Els aficionats del CDRibes van començar a distribuir-se per tot el camp, mentre els jugadors començaven la seva exercicis preparatius i d'escalfament. L'ambient es va començar a animar gràcies als càntics de la grada d'animació del Ribes, la Gent del Bosc.

Des del xiulet inicial del partit, el CDRibes va realitzar un partit sòlid i solvent. La pressió que va exercir el club blanc i blau durant tot el primer quart de la primera part, va ser tan intensa que no va permetre al Marina Atlètic Club arribar a la porteria d'Adria. A la primera part, Luismi Pagán (10) i Antonio Henarejo "Tete" (9), van marcar una diana cadascun, deixant el partit gairebé sentenciat.

La segona part, l'equip de Sant Pere de Ribes va mantenir la seva porteria imbatuda, gràcies a un plantejament defensiu exitós, però sense renunciar als atacs per les bandes, que van estar a punt en diverses ocasions d'aconseguir el premi d'un nou gol. En l'última jugada de la segona part del partit, l'àrbitre del Vallès Occidental va assenyalar un penal, a la sortida d'Adria Lobato (1) porter de l'equip del Garraf davant la incursió de Victor Colome (10) de la Marina. Va ser una decisió molt protestada i polèmica, que els aficionats del ClubDeportiuRibes no entenien. Victor Colome va rebre un fort cop en caure a terra i durant uns minuts va estar estirat a terra. Les assistències sanitàries del club del Llobregat el van assistir i es va reincorporar per llançar el penal que va aconseguir marcar a la porteria del CDRibes.

De forma immediata l'àrbitre va xiular el final del partit, amb el resultat de 1-2 a favor de CDRibes, que facilita l'eliminatòria el proper dissabte 27 a les 17:30 al camp del Bosc de Plaça de Sant Pere de Ribes. Més tard va haver de requerir l'assistència d'una ambulància per assistir de nou a Victor Colome al desfallecerse de nou a la gespa.

L'afició i els jugadors van tornar a Sant Pere de Ribes amb l'sensació de la feina ben feta i amb possibilitats reals d'alçar-se amb el desitjat ascens.