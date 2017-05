El Vilafranca perd per la mínima i diu adéu al play-off d'ascens a Segona B

Unión Adarve 1 -Vilafranca 0

No ha pogut ser. El Vilafranca ha perdut aquesta tarda al camp de l'Unión Adarve i no ha pogut fer valer el mínim 2-1 de l'anada al municipal per a continuar en el play-off d'ascens. Ha estat un partit lleig en el que els madrilenys no han estat superiors però han sabut aprofitar un córner per a marcar l'únic gol de l'enfrontament i certificar d'aquesta manera la seva classificació per la segona ronda.

El Vilafranca ha encarat el duel amb les idees clares i conscient de la mena de joc que desplega habitualment l'Unión Adarve. En el primer temps, la igualtat ha estat manifesta i les ocasions a les dues porteries han estat molt poques. Un xut de Josu Rodríguez en el minut 42 i una falta de Moreira en el minut 45 han trencat la monotonia d'aquest periode.

A la represa, la intensitat ha augmentat. L'Unión Adarve ha apretat més i a base de joc directe ha començat a complicar la vida al Vilafranca. En el minut 65, un córner dels madrilenys l'ha pentinat Alvaro Sanchez i Juanma, enmig d'un munt de jugadors dels dos equips, ha acabat rematant al fons de la xarxa. Era l'1-0 que complicava el panorama als penedesencs.

A partir d'aquí, l'Unión Adarve s'ha dedicat a conservar el seu avantatge, però en els últims minuts la història de l'eliminatòria hauria pogut canviar completament. En el minut 89, Santi Triguero ha tingut l'empat a tocar en una rematada en solitari davant de De las Heras que ha sortit per damunt del travesser i en el minut 93.....polèmica.

En aquest minut una centrada a l'àrea madrilenya l'ha rematada amb el cap al fons de la xarxa Fontanils, però el col.legiat Toni Bordoy, a instàncies de l'auxiliar, ha anul.lat el gol per un suposat fora de joc del vilafranquí. Les protestes penedesenques no han servit de gaire i l'1-0 ha acabat sent el resultat definitiu. Punt i final a la temporada. Una llàstima

Fitxa tècnica

Unión Adarve: De las Heras, Leo, Darío, Juanma, Héctor (Fran 37´), Moreira, Alvaro Sánchez, Goya (Agus 55´), Cadete, Gianni (Angel 76´), Souza

Vilafranca: Kilian, Franco Russo, Fontanils, Castillo (Santi Triguero 83´), Eric Via, Medina, Josu Rodríguez, Jordi Oribe (Oscar Hernando 63´), Josep Díez (Guzmán 71´), Víctor Oribe, Aday

Arbitre: Toni Magí Bordoy Díaz (Balears). T.G: Fran / Josep Díez, Víctor Oribe, Oscar Hernando

Gols: 1-0 Juanma (65´)

Incidències: Polideportivo Municipal Vicente del Bosque de Madrid. 800 espectadors