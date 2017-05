Partits de la darrera jornada de l' OK LLiga Masculina pel proper cap de setmana ( 3 de juny)

Aquest proper cap de setmana i amb horari unificat ( a priori) es disputa la darrera jornada de l' OK LLiga Masculina en la que tant el títol ( Barça) com el descens ( Alcobendas, Manlleu i Vilafranca) estan decidits així com els equips que aniran a la LLiga Europea de Clubs i pràcticament els de la Copa de la CERS

Els partits son:

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 30 i darrera

C.H. LICEO -- F.C. BARCELONALASSA

MORITZ VENDRELL -- C.P. VIC

ICG SOFTWARE LLEIDA -- REUS DEPORTIU

C.P. VOLTREGÀ -- CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA

RECAM LASER C.H. CALDES -- C.H. LLORET VILA ESPORTIVA

IGUALADA CALAF GRUP -- ENRILE PAS ALCOI

C.P. REICOMSA ALCOBENDAS -- C.P. MANLLEU

CITYLIFT GIRONA H.C -- C.E. NOIA FREIXENET