Biel Garrote campió infantil escolar de Catalunya

Bon paper dels representants del Garraf de tennis taula, tots ells vinculats al CTT Vilanova en els jocs escolars de Catalunya que han finalitzat aquest cap de setmana a Borges. Desprès de la disputa de la fase comarcal del Garraf al pavelló de les Casernes de Vilanova i la Geltrú. Dels guanyadors en benjamí Pol Espejo, aleví Set Daranes,infantil Biel Garrote i cadet Samuel Encuentra es van classificar per a les finals de la territorial barcelonesa. Així a Ripollet tres jugadors van pujar al podi i classificar-se per les finals catalanes Set Daranes, Biel Garrote i Samuel Encuentra. Qui es va classificar al quadre quedant campiò va ser Biel Garrote, aconseguint l’èxit mès rellevant fins al moment que ha tingut.

Marc Cervello al top català benjamí

Primera participació al top català per Marc Cervelló. La competició que aplega als 8 millors de cada categoria. El vilanoví va ocupar la setena posició final guanyant 2 partits i perdent 5. En un triple empat fins i tot a sets va fer que per punts quedes en aquest lloc en empat amb el cinquè i sisè. Marc va demostrar encara estar una mica per sota dels tres primers classificats i competint de tu a tu amb tota la resta. Ara caldrà preparar el campionat d’Espanya que ja s’acosta i es disputarà a Almería.