El SEL Vilanova celebra el dia del club

Prop de dues-centes persones van gaudir el passat diumenge 28 de maig del tradicional Dia del Club celebrat pel SEL Vilanova i la Geltrú. El Club de la capital del Garraf oferí a jugadors, familiars i seguidors una jornada on fruir de l’esport de l’ovalada i el seus valors en un ambient lúdic i distès, marc ideal per a la celebració de l’aniversari del Club. Des de les deu del matí se succeïren diversos jocs i els clàssics partidets entre categories. Abans de la celebració del dinar de germanor, la directiva i els tècnics del Club van procedir al lliurament de recordatoris i agraïments d’aquesta temporada; a destacar el lliurament del Premi SEL Personalitat de l’Any a Cèsar Mohedano, destacada figura del club que traspassà el mes de novembre, i que fou recollit pel seu fill Xavier. L’àpat i una llarga sobretaula van donar per acabada una intensa jornada que va servir per intercanviar experiències i anècdotes i fer Club.

No va ser aquesta l’única activitat desenvolupada pel Club aquest passat cap de setmana. I és que un combinat format per jugadors de les categories sènior masculí i sub18 van enfrontar-se, a Olivella, a l’equip escocès del Selkirk RFC. La bona actitud i la continuïtat en determinades fases del joc no van impedir que el conjunt escocès, més tècnic, sàpigues aprofitar les seves ocasions per emportar-se el partit; de l’encontre, però, no interessava el resultat final sinó l’acoblament entre jugadors que l’any que ve competiran en la mateixa categoria (sènior), i l’assumpció del pla de joc. En aquest sentit, el matx es va resoldre amb una nota més que notable.