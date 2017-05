Kiokmanaite-Puri i Huerta-Jiménez, s'imposen a la segona prova del campionat

Les parelles formades per Erika Kiokmanaite i Kadri Puri en categoria femenina i per Alejandro Huerta i Óscar Jiménez en categoria masculina, han guanyat la segona prova del Vichy Catalán Vòlei Tour 2017 de vòlei platja que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la platja de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú (Garraf).

Kiokmanaite és la segona vegada que guanyava la competició després de la primera plaça aconseguida a Lloret de Mar, on formà parella amb Núria Bouza. En segona posició del quadre femení van quedar Merche Arends i Gloria Massari, que després d'una disputadíssima final pujaven un esglaó més del podi respecte a la primera prova del campionat. La tercera posició se la van adjudicar Laura Brun i Judith Querol.

Pel que fa al quadre masculí, la gran final la van disputar les parelles formades per Alejandro Huerta i Óscar Jiménez per una banda, i Javier Naya i Carles Mora per l’altra. Aquesta vegada els jugadors catalans Naya – Mora (guanyadors de la primera prova del campionat), van sucumbir a la potència d’Alejandro Huerta i Óscar Jiménez, parella provinent de les categories inferiors de la concentració permanent de la selecció espanyola de vòlei platja de Lorca. La tercera parella en pujar al podi va ser la formada per Javier Huerta i Hugo Rojas, també provinents de la concentració permanent de Lorca.

Un cop més, Vichy Catalán va homenatjar a la 'Parella perfecta' del campionat al llarg del cap de setmana. Els escollits van ser Erika Kiokmanaite i Alejandro Huertas, tots dos campions del torneig. El premi els acredita com a millors jugadors de la segona prova del Campionat de Catalunya de Volei Platja Vichy Catalán Volei Tour 2017.

La segona prova del Vichy Catalán Tour disputada a Vilanova i la Geltrú ha assolit un èxit absolut de participació. Més de 80 parelles, entre les que destaquen els millors jugadors de vòlei platja del moment, es van inscriure per poder participar a la màxima categoria del torneig: 52 en categoria masculina i 29 en la femenina. A més dels partits del Vichy Catalán Vòlei Tour, durant el cap de setmana també es van disputar els de l'Open FCVb per a jugadors amateurs i els dels campionats de menors sots 19 i infantil de clubs. En total, més 250 jugadors sobre la sorra gaudint del vòlei platja.