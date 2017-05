Final de trajecte amb empat a tres a Viladecans

UD Viladecans 3 – CF Suburense 3

Amb empat a tres a Viladecans s’acomiada el Suburense del grup segon de la Primera Catalana després de jugar dos parts molt diferents, una primera en que l’equip li va faltar ambició, encaixant tres gols i una segona en la que es despertava amb un futbol molt seriós i van saber fer el més difícil, empatar-lo, en el que ha estat segurament el darrer partit per jugadors que es retiren, i per uns altres que no seguiran vestint els colors del Suburense, arribant a la fi d’un somni, el de jugar dos temporades en la categoria més alta del futbol Català.

Dos noms propis van generar aquest darrer enfrontament del Viladecans i Suburense, el de Mario Conti per part dels locals amb el seu hat trick, en els primers trenta minuts, fent el primer gol al minut 9 aprofitant més sol que un mussol, rematant de cap una badada magistral en defensa d’un Suburense que havia sortit dormit, el segon tan sols tres minuts més tard sense donat temps a la reacció a l’equip sitgetà, en una altre jugada en profunditat d’un Viladecans llançat va fabricar el tercer al minut 30, una pilota que no encerta aturar David serveix per que de nou Conti remati posant les coses molts negres per l’equip de Xavi Hereu que si no millorava podia sortir golejat.

El triple canvi realitzat per Hereu a l’inici del segon temps sortint Cristian Laguna, Alejandro Pascua i Pulido entrant Marc Navarro, Josep Maria i Pablo a la vegada que els comentaris realitzats al descans començava a donar el seu fruit a l’equip, sobre tot en l’aspecte ofensiu, tenint en Marc Navarro el golejador i l’artífex de la reacció. La tenia ja al minut 49 amb un bon remat que se li escapava al porter Jose Vicente no entrant per poc, tot un golarro s’inventava després Marc Navarro al 59 fent el primer dels seus, tornant a marcar el mateix Navarro amb un remat letal entrant el Suburense al partit, a falta de tres minuts qui havia de ser, en Marc Navarro, posava el seu tercer que donava l’empat acabant de la millor manera, certificant un empat que sobre tot a la primera mitja hora olorava a patir un fort correctiu.

Fitxa tècnica

UD Viladecans: Jose Vicente, Xavier Arias, Borja Esteve (Sergio Martínez 74) Sandoval, Carlos Lerin, (Carrique 60) Eric Jiménez, Triguero, (Ivan 69) Ricardo Carceran, Mario Conti, (Roger Garcia 79) i David Pocela.

CF Suburense: David, Capa, Sarabia, (Over 76) Edgard0, Villa, (Marc Sardà 76) Pulido, (Josep Maria 46) Marcos Garcia, Toshi, Geri, Pascua, (Marc Navarro 46) Laguna i (Pablo 46).

L’àrbitre Guillem Marti, amonestava al locals Borja Esteve, Sandoval i Carlos Lerin, mentre que al Suburense a Over, Edgard, Marcos Garcia, Geri i Marc Navarro.

L’equip tancava la temporada d’entrenaments el darrer dimarts, per iniciar les converses un cop finalitzats els entrenaments en vies de perfeccionar un equip competitiu per afrontar la propera temporada a segona Catalana amb Xavi Hereu a la banqueta.