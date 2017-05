El Patí Vilafranca perd amb el Lleida i jugarà a 1ª Nacional Espanyola

CP Vilafranca 2 - ICG Lleida 4

A manca d’una jornada pel final de l’Ok Lliga el Club Patí Vilafranca baixava de categoria aquest diumenge, desprès de perdre a casa contra ICG Lleida per 2-4.

El Patí va sortir molt fort, ja que els tres punts eren vitals per mantenir les opcions de salvació fins a l’última jornada, i la primera acció d’atac vilafranquina va arribar al primer minut amb un fort xut de Marc Palau des de fora l’àrea, els vilafranquins seguien posant setge a la porteria lleidatana, Joan Vàzquez i Ruben Fernández ho seguien intentant amb jugades ben trenades i amb remats dins l’àrea. Però en el minut 13 el Lleida Llista va aprofitar una contra per fer el 0-1. El Vilafranca seguia lluitant, i va aconseguir el premi del gol en el minut 24 Joan Vàzquez recuperava una bola i es plantava sol davant el porter, que per baix feia l’empat a 1. A manca de 8 segons per acabar aquesta primera part, els arbitres van treure targeta blava a Àngel Rodríguez, l’encarregat de fer el llançament de falta directa va ser Darío Giménez que va llençar a fora, amb aquest resultat d’empat s’arribava al descans.

A la segona part el Cafès Novell va sortir amb inferioritat numèrica, i ho va solventar força bé, però quan els dos equips ja jugaven amb cinc jugadors, una contra molt ben portada per Trilla, que va assistir a Rodero, perquè aquest fes el 1-2 en el minut 32, i més se li va complicar la vida al Patí ja que en el 38 els arbitres assenyalaven penal a l’àrea vilafranquina, l’encarregat de fer el llançament era Andreu Tomàs que transformava i feia pujar el 1-3. En el minut 44 Joan Vázquez recollia una bola dins l’àrea i a la mitja volta feia el 2-3. Un minut desprès el Patí va arribar a les deu faltes i Dario Giménez va tenir l’opció de falta directa, però Arellano li aturava el seu xut. Però un minut més tard en el 46, Andreu Tomàs aprofitava un refús d’ Arellano per fer el 2-4. A manca de 2:37 els arbitres van senyalar penal a favor del Lleida, l’encarregat de llençar va ser Andreu Tomàs, el seu xut el va aturar Arellano. En l’ùltim minut de partit els àrbitres van assenyalar blava al jugador local Jordi Galan i al lleidatà Cañelles l’encarregat de fer el llançament de falta directa va ser Joan Vázquez que va aturar Lluis Tomàs, i amb aquest jugador mateix els arbitres també li van ensenyar blava per fer caure amb l’estic a dins l’àrea a Vàzquez, que llavors va tenir l’opció del penal però al seu xut va anar fora, en aquest tram final de partit els arbitres van tornar ensenyar targeta vermella al mateix Galan. Amb aquest resultat desfavorable als interessos locals s’acabava el partit la temporada vinent el Cafès Novell CP Vilafranca jugarà la Primera Divisió Nacional desprès de quatre anys a l’Oklliga.

L’últim partit de la temporada el Patí el jugarà a la pista del CP Voltrega.

Fitxa tècnica

CAFÈS NOVELL CP VILAFRANCA: Arellano, Galan, Palau, Rubén Fernández i Lluis Ferrer -5 inicial- Rodríguez, Joan Vázquez (2), Marc Vázquez, Cusachs

ICG LLEIDA LLISTA: Lluis Tomàs, Trilla, Cañellas, Rodero(1) i Andreu Tomàs(3) -5 inicial- Borja, Giménez, Llisa i Mataix

Resultats dels partits dels equips de la base durant la jornada disputada el 27, 28 i 29 de maig

Els equips del Benjamí A i el Benjamí C, al guanyar al CP Sant Celoni i al CT Barcino s'han classificat per la fase final de la Copa Federació el diumenge 11 de juny a les instal·lacions del FC Martinenc, juntament amb el CP Sant Ramon B i el CH Castellet A