Bons resultats del Club Judo Olèrdola al 5è Torneig Judo Ippon Andorra

Aquest cap de setmana s’ha celebrat a Andorra el 5è Torneig Judo Ippon Andorra amb la participació de Judokes del Club Judo Olèrdola de les categories pre-benjamí, benjamí, aleví i infantil.

Els resultats obtinguts han estat excel·lents en totes les categories. En pre-benjamí l’Abel Font, en Roger Font, l’Oriol Llosas i la Sandra Llosas primers, l’Ismael Amghar, i la Júlia Torrents segons, la Ruth Queraltó, l’Èric García, l’Hugo Turres i la Sandra Llosas, aquesta última en una altre categoria, tercers. En benjamí en Toni Torrents i en Bernat Saez primers i en Biel Pellissa segon, en aleví en Derek Romero primer i l’Adam Amghar segon i en aquesta mateixa categoria van competir també els benjamins Biel Pellissa que va aconseguir l’or i en Toni Torrents que assolia la plata. I en infantil la Irene Romero i l’Eloi Llosas primers i en Nil Colomé segon.



Recepció de l’Ajuntament al Judo Olèrdola en reconeixement al seu gran treball

L’Ajuntament d’Olèrdola felicita al club pels seus excel·lents resultats i per la gran tasca que realitza entre infants i joves

L’Ajuntament d’Olèrdola ha ofert aquest dijous a la tarda una recepció al Judo Olèrdola en reconeixement al seu gran treball al municipi. Tant l’alcalde, Lucas Ramírez, com el regidor d’esports, Pere Sadurní, coincidien en destacar els excel.lents resultats esportius obtinguts aquesta temporada pel club però també posaven de relleu la gran tasca social i de transmissió de valors que l’entitat fa entre infants i joves.

Entre els resultats esportius assolits els darrers mesos cal subratllar el campionat d’Espanya en categoria infantil obtingut per Aira Lázaro i la medalla de bronze en el campionat estatal que es penjava la cadet Aina Cornellà. La mateixa Aina Cornellà és campiona de Catalunya, així com Irene Romero, Derek Romero i Toni Torrents.

Que el Judo Olèrdola és una gran i unida família es va posar de manifest en la recepció a l’Ajuntament. Gairebé cap de la seixantena d’inscrits a l’entitat hi va faltar, amb l’acompanyament de familiars. Aira Lázaro, en la seva intervenció durant la recepció al saló de sessions, va manifestar que la medalla d’or assolida en el campionat d‘Espanya “era de tots” perquè no l’hagués pogut obtenir sense el club.

Juanjo Ferré, responsable tècnic del club, agraïa la confiança dipositada en ells i destacava el gran treball fet per infants i joves. En la recepció també hi van intervenir Aina Cornellà i Irene Romero. Les dues agraïen el suport rebut d’entrenadors, família i companys. Aina Cornellà va reclamar “que es comencés a tenir en compte el club al poble”.

Pere Sadurní, regidor d’esports de l’Ajuntament d’Olèrdola, felicitava al club pels seus èxits esportius i per la gran feina que fa de pedrera. També posava l’accent en què,a més dels bons resultats que assoleix, el club fomenta els valors que comporta la pràctica esportiva, com la solidaritat, el treball en equip, el companyerisme o l’esperit de superació. Pere Sadurní agraïa la tasca que feia el Judo Olèrdola en la promoció del municipi i els definia com a “grans ambaixadors” d’Olèrdola.

Entre la nombrosa delegació del Judo Olèrdola existia la sensació de que la recepció a l’Ajuntament era un acte de reparació i de reconeixement al club que restava pendent de fer des de feia temps. El club voldria millors instal·lacions per a practicar el seu esport i disposar amb més flexibilitat de les que ja en fa ús al municipi, al Local Nou de Moja. El mateix alcalde, Lucas Ramírez, felicitava a l’entitat pel seu treball i reconeixia que el club havia fet una gran tasca malgrat tenir aquests limitats recursos.

El Judo Olèrdola no posa límits a la seva progressió social i esportiva. Els reptes es van succeint i un dels que ara s’han fixat és el de poder participar en Lliga Nacional amb un equip de categoria júnior, amb cinc integrants. També han de completar la lliga “Judocracks” que ha promogut el Judo Olèrdola amb altres clubs catalans per a poder oferir espais de competició als més petits.