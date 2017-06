Final de lliga de la millor manera

UE Sitges 2 – CF Begues 1



Derrotant al gran campió, el Begues, per 2 a 1 arriba al final del trajecte la UE Sitges amb un quart lloc després de realitzar una immaculada trajectòria, en la que també es diu que potser s’ha perdut la gran ocasió de jugar la promoció, és cert però que ningú s’imaginava el recorregut d’aquest equip.

Gran partit el jugat pels dos equips en el comiat dels sitgetans davant la seva afició, el Begues demostrava tot i portar unes quantes jornades campió que no li agrada perdre, jugant per guanyar amb un futbol fàcil i d’equip, però es va trobar amb un Sitges molt motivat amb la intenció dedicar-li la victòria als pocs aficionats que es van donar cita al municipal d’Aiguadolç.

Alex Pérez el segon màxim golejador en aquest grup 12 de la tercer catalana, amb el seu gol posava per davant al Sitges al minut 51, però un minut després el màxim golejador del Begues, Joan, empatava tornant a igualar un partit que s’estava mostrant molt ajustat, com ho ha fet al llarg de tot el campionat l’equip, era clau no deixar espais i seguir jugant de la mateixa manera esperant tenir-la.

Van merèixer el gol del triomf els de Rafa Porras, arribant al 79 un mal refús del porter que l’aprofita Ricard per certificar un bon triomf davant un Begues que tan sols havia perdut un enfrontament, el d’Òdena.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Javi Dorado, David Carrasco, Victor Olmedo, (Dani Midgley 71) Xavi Rodríguez, Alex Pérez, (Gerard 82) Candel, Idris Divols (Rafa 78) Bernat Ferret, Jonatan Durango, Ferran i (Quique 45).