S’acaba la Copa i la temporada pel CE Nova Olivella

Un Racó de les Cols amb un equip molt jove i força tècnic de primera divisió, que s’enfrontava a les 22h. a l’annex 1, amb un Nova que ja prepara la pròxima temporada a segona B, amb l’objectiu de fer un equip competitiu per intentar pujar a segona A.

Un Nova que sortia a per totes el primer quart d’hora i fins i tot estava a punt d’obrir el marcador, però en quant l’equip visitant es va posar les piles, es va acabar tot. El Racó era el primer en obrir el marcador, amb una gran jugada per la banda esquerra, que feia que Àlex no pogués fer res perquè la pilota no entrés dins la porteria, anotant el 0 a 1, el Racó. Abans del descans, el Nova va poder empatar el partit amb jugada i xut a la creueta de Tarín, però no va entrar. Al descans s’arribava amb el marcador advers de 0 a 1.

A la segona part el Racó de les Cols va posar tota la seva maquinaria en marxa i no va donar opció a l’equip de Jonay Reguera, que en un moment, va encaixar dos gols seguits, posant el 0 a 3 al marcador. Tarín, aquesta vegada sí, va llançar una bona falta des de fora de l’àrea i feia un golàs per l’escaire, i posava el 1 a 3. Però l’alegria del solitari gol, feia que el Racó anotés el quart, i tanqués el partit i la remuntada, 1 a 4. Amb tot l’equip del Nova a l’atac el Racó feia el definitiu cinquè 1 a 5. I encara hauria temps perquè, Lluís, maquillés el resultat, amb el 2 a 5.

Al final, s’acaba la copa i ara a esperar la pròxima temporada. La nota negativa del partit la lesió de Villena, que esperem que no sigui res.