El Prebenjamí iniciació del CP Vilanova campió al Campionat de Barcelona

El CP Vilanova va guanyar per 3-1 al CH Castellet en el partit decisiu d'una gran Trobada Final del Campionat de Barcelona Prebenjamí d'Iniciació d'hoquei patins al Pavelló Municipal Dani Pedrosa de Castellar del Vallès i es va proclamar campió.

El Vilanova va ser l'únic dels dotze equips participants que va obtenir la victòria en tots els seus partits i es va adjudicar el títol amb autoritat, ja que es va imposar per 3-0 als seus dos rivals de la fase de grups, El Tordera i el SEK-Catalunya i, després de superar per 3-2 al CP Cubelles a les semifinals, es va imposar per 3-1 al Castellet a la final, que va deixar decidida al guanyar les dues primeres parts.

Tercer va ser el Jesús, Maria i Josep de Barcelona, que va fer un molt bon campionat i va obtenir la medalla de bronze amb una victòria per 2-1 sobre el CP Cubelles, que va acabar quart.

En la lluita per la cinquena plaça, el Palau de Plegamans B va superar al CP Tordera A per 3-0, mentre el Torrelles va acabar setè després de guanyar el Castellar A per 3-0. El quatre equips que van ser tercers de grup (Arenys de Munt A, SEK Catalunya, UEH Barberà i CP Voltregà) van compartir la novena plaça.

Els Campions Territorials, entrenats per l'Albert Briva, Axel, Martí, Joan, Nico, Bernat i Dani. Gran treball el realitzat durant la temporada amb un gran resultat.

Novament la base del Club Patí Vilanova demostra el seu poder i la seva bona feina, poc a poc es va demostrant que tenim futur, amb tants equips en edat formativa classificats en campionats que en pocs anys anirem traslladant a categories més competitives i que de ben segur donaran a parlar.

5ena posició del Benjamí del CP Vilanova al Campionat de Catalunya

El Benjamí A del CP Vilanova amb el mural de suport realitzat pels pares de l'equip donant suport

Aquest passat cap de setmana el Benjamí A del Club Patí Vilanova va participar en el VII Campionat de Catalunya que es va celebrar a Mollerussa.

L'equip va iniciar la competició el divendres guanyant al Juneda HC per 4-2. Aquest resultat va ser clau per no poder accedir als 4 primers llocs, doncs l'empat el dissabte al matí amb el Reus B per 3-3, feia que el resultat de l'últim partit del grup entre el Reus B i el Juneda HC, en depengués la classificació, aquest va ser favorable al Reus B per 7-2 i això va impedir accedir a les 4 primeres places del Campionat.

Diumenge al matí van superar a l'Igualada HC per un contundent 5-0 i en el partit pel 5è i 6è lloc a les faltes directes va superar al Caldes CH per 5-4.

Cal destacar que junt amb el campió l'equip vilanoví va ser l'únic que va sortir del campionat sense cap derrota. I sent el màxim realitzador del campionat amb 17 gols.

A les semifinals pels primers llocs, el GEiEG A va superar per 3-0 al Voltregà A, mentre el Reus Deportiu A es va imposar per 3-1 al Reus Deportiu B, que finalment va ser tercer després de guanyar l’equip de Sant Hipòlit per 6-5 en la final de consolació.

Cinquè va ser el CP Vilanova A, que va superar al CH Caldes per 5-4, setè l’Arenys de Munt A, que es va imposar a l’Igualada B per 5-2, nové el Sant Cugat A després de guanyar al Juneda A per 7-3, mentre la onzena posició va ser per al Girona A, que va derrotar el CP Bell-lloc per 2-0.

Després d`una final apassionant el GEiEG A va guanyar al Reus Deportiu A en una final de molt bon nivell per 3-2 a la prorroga. La final es va decantar per petits detalls i tots dos equips van demostrar un nivell competitiu molt bo en aquesta categoria.

Gran temporada la realitzada per l'equip Benjamí que reflexa la bona feina que s'està realitzant a la base del Club Patí Vilanova.