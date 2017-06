Dos ors i una plata pels judoques del Club Judo Vilafranca

Dissabte es va celebrar al Pavelló Municipal el Pujolet de Manresa, el XIII Trofeu Internacional Ciutat de Manresa, en categoria aleví - infantil, amb la participació de tres judoques de l’escola de Judo Vilafranca.

En categoiria aleví -28kg, Joel Esteve aconsegueix una meritòria segona plaça, després de guanyar els sis primers combats i només cedir a la final amb el Judoka del Esport7 de Manresa, per tant plata per Joel.

En categoria infantil es puja al més alt del podi, Or per a Judit Casañas en categoria de -57kg, on no va donar cap opció a les seves rivals i or per a Alexia Alvarez en categoria de -44kg.

Alexia Álvarez també va competir en la categoria superior al seu pes, obtenint una meritòria medalla de plata, i nomes cedint en el passi a la semifinal davant la Campiona, l’aragonesa del Judo Helios.