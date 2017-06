L’infantil femení de l’AB Vendrell es proclama campió de Catalunya

Segueixen els èxits de l’entitat taronja, si fa una setmana, els equips infantils, masculí i femení, guanyaven el campionat de Tarragona, aquest passat diumenge, les noies, es proclamaven campiones de Catalunya, de la categoria Infantil Femení Promoció. En una final a quatre disputada a Calaf, on accedien els equips campions de les quatre demarcacions, les vendrellenques, superaven per 32-82 a l’equip amfitrió, en la primera semifinal; en una final disputadíssima, jugada per la tarda, les taronges superaven per 51-55 al GEIEG UniGirona B, que s’havia classificat per la final, al derrotar, en el darrer segon, l’equip del Joventut l’Hospitalet B. Sens dubte, ha estat un èxit impensable a principi de temporada, i que confirma la bona feina que s’està fent en la base del club vendrellenc.

La final davant l’equip gironí, es presentava complicada, pel nivell del rival i la superioritat física, però, les del Baix Penedès, van sortir sense complexes i amb un joc dinàmic, de ràpides transicions i encert en el llançament triple, quatre d’anotats en el segon quart, van agafar les primeres diferències, 9-22 a la fi d’aquest intens, segon període. Després, el joc es va igualar, tot i que la defensa de les del Vendrell, aturava l’atac rival, permetent portar la iniciativa i arribar al descans amb un 24-36 favorable. A la represa, les del Gironès, clavaven un parcial de 6-0, que les acostava al marcador, la intensitat defensiva i el domini del rebot, ofegaven la producció de les taronges, que desaprofitaven molts tirs lliures, i veien com el seu rival, capgirava el lluminós 43-42 a la fi del sisè quart. Els dos últims períodes van ser d’infart, amb una igualtat extrema, amb els dos equips buscant el títol, i on aconseguir una cistella costava un món, s’entrava en el darrer quart amb un 45-46; l’UniGirona, després d’un triple i una cistella, deixava un 51-48 a 1.25 del final, que complicava el partit. Però, en els minuts més calents, les vendrellenques, van treure l’orgull, amb una defensa de llibre, les rivals no van anotar cap punt més, i clavant un parcial final de 0-7, van capgirar el resultat, aconseguint el campionat de Catalunya, amb el 51-55 final.

De la semifinal davant l’equip amfitrió, el Calaf, poca cosa es pot dir, doncs les taronges van ser molt superiors, durant tot el matx, una superioritat que va quedar reflectida en el 32-82, resultat al final del partit, que donava el passi a la final, a l’AB Vendrell.

Cal destacar, que la jugadora del Vendrell Mariona Rovira, va ser escollida jugadora més valuosa de la final i també va ser la màxima anotadora.

Cal felicitar, per aquest èxit, a totes les jugadores i a tot el cos tècnic, format per Eric Blay, Marc Rovirosa i Clara Montes, pel treball i la constància.

L’equip infantil masculí que també jugava la final a quatre del campionat de Catalunya, en aquest cas a Sant Feliu de Guíxols, perdia la semifinal per 61-41 davant el CN Tàrrega. Un resultat, que no ha d’amagar la gran temporada que han fet els taronges, que s’han quedat a les portes de jugar la gran final.