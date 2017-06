Martí Zapater, nou porter del Noia Freixenet

El jove porter de Vilanova i la Geltrú, Martí Zapater (19 anys), defensarà la samarreta del Noia Freixenet durant la propera temporada.

Zapater va iniciar la seva trajectòria esportiva amb tres anys al SAMA de Vilanova i la Geltrú i, als sis, va començar a jugar com a porter al CP Vilanova. Durant les set últimes temporades ha estat a les categories formatives del Moritz Vendrell, on aquest any ha debutat a l’Ok Lliga, i amb qui ha disputat campionats de Catalunya i d’Espanya.

A nivell de seleccions, Zapater ha disputat dos campionats d’Europa sub17 amb la selecció espanyola, així com també ha jugat amb la selecció catalana sub16 i la Barcelona sud.

Monserrat, Garcia i Gabarró campions amb la selecció Barcelona A

Aquest cap de setmana, tres jugadors del Noia Freixenet han disputat el Campionat de Catalunya de seleccions territorials, celebrat a Reus. Roger Monserrat, Martí Gabarró i Sergi Garcia s’han proclamat campions amb la selecció Barcelona A, després de guanyar per 4-2 a la final a Girona. A la fase de grups havien superat a Barcelona B per 6-3 i a Lleida per 2-1.

Classificació final:

1. Barcelona A

2. Girona

3. Lleida

4. Tarragona

5. Barcelona B

6. Lleida