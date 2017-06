Pol Retamal i Xènia Benach aconsegueixen bons resultats al Campionat de Catalunya

Espectacular actuació de Pol Retamal, atleta del F.C.Barcelona i monitor i coordinador de l'escola dels Velocistes Penedès. Es va proclamar campió de Catalunya Júnior de 200mll, amb rècord dels campionats, en un temps de 21''37.

En Pol el passat dimecres, també va participar al trofeu Campmany a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona, als 200mll va fer uns impressionants 21''22 que suposen millor marca espanyola de l'any, a 7 centèssimes del seu rècord d'Espanya, així com la marca mínima europea Júnior.

La Juvenil Xènia Benach molt ràpida i en un impressionant estat de forma va aconseguir un lluitat bronze als 100mt. També, la Xènia va participar a la prova de salt de llargada on va aconseguir la 7a plaça.

Una gran 4a plaça als 100mt per la Laia Saumell, que amb un temps de 15''26 aconsegueix un nou rècord comarcal Júnior i Absolut.

Un gran Ferran Mata, atleta Promesa del Simply Scorpio que entrena amb els Velocistes Penedès, al salt de llargada, trenca per primera vegada a la comarca, la barrera dels 7m. En un concurs de salts d'un altíssim nivell, en Ferran amb 7'02m aconsegueix una gran 5a plaça.

La Júnior Marina Zafrilla a salt de llargada aconsegueix un gran 8è lloc. Amb els 5'05 aconseguits trenca per primera vegada la barrera dels 5m, esdevenint un nou rècord comarcal Júnior.

També destaquem l'actuació, de la Promesa Regina Valls a 100mll. Desprès de participar a les semis i classificar-se per la final, no va participar en aquesta per una lesió al quadriceps.

El Júnior Miquel Compte, quedant molt aprop de la final, aconsegueix la 9a plaça i un nou rècord comarcal als 110mt, amb 15''56.

El Juvenil Didac Comerma va participar al 100mll i al 200mll, amb unes marques de 12''02 i 24''02 respectivament.