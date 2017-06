Recorren la ruta dels Templers per donar a conèixer les Mucopolisacaridosis

A més a més de sensibilitzar sobre les Mucopolisacaridosis, el repte recolzarà les tasques que realitza l'Associació MPS España pels afectats i les seves famílies.

Durant 3 dies, el periodista i atleta d’ultra distància Carles Aguilar recorrerà els 190 km de la ruta dels Templers en solitari per tal de sensibilitzar la realitat que viuen els nens afectats per aquest grup de malalties minoritàries: les Mucopolisacaridosis.

El repte solidari `Templars Xtrem Trail´, que també donarà suport a les tasques de l'Associació MPS España, amb el patrocini d'ESTEVE, tindrà lloc el pròxim mes d'agost.

Les Mucopolisacaridosis (MPS) són un grup de malalties genètiques catalogades com a rares a causa de la seva baixa incidència en la població. Són devastadores, degeneratives i, en els casos més greus, fins i tot apareixen trastorns del comportament que evolucionen i causen retard mental sever, problemes de mobilitat, convulsions o problemes respiratoris. Normalment, els pacients acaben els seus dies en un estat vegetatiu, i tot i que l'esperança de vida pot variar, la majoria de pacients rarament aconsegueix superar l'adolescència.

L'origen de les MPS és una mutació genètica per la qual l'enzim encarregat de degradar els mucopolisacàrids (carbohidrats complexes) a molècules més simples, no es fabrica o no funciona correctament.

Com a resultat, els mucopolisacàrids s'acumulen de forma irreversible i progressiva en les cèl·lules de tots els òrgans, sobretot el cervell, omplint-les fins que deixen de funcionar i moren. Avui en dia, no existeix cap cura per aqu estes malalties, només teràpies pal·liatives que alleugen els símptomes dels infants.

Per aquest motiu, el periodista i atleta Carles Aguilar ha decidit posar en marxa el repte solidari-esportiu `Templars Xtrem Trail, que recorrerà en solitari el pròxim mes d'agost. L'objectiu és sensibilitzar a la població sobre les MPS mitjançant una campanya de difusió en premsa, ràdio, televisió i xarxes socials i, paral·lelament, donar visibilitat a l'Associació MPS España, que treballa per donar resposta a les necessitats dels afectats i les seves famílies sense excloure pa possibilitat de que es puguin fer aportacions solidàries mitjançant el web de la pròpia associació..

Un recorregut extrem i en solitari

La ruta `Templars Xtrem Trail´ es desenvoluparà a la província de Sòria durant tres dies i recorrerà una distància de 190 km amb un desnivell acumulat de 3.500m que ascendeix fins el naixement del riu Duero a través d'una geografia amb un paisatge molt heterogeni, des de l'alta muntanya fins a valls i camps de pastura, boscos i rierols, paratges solitaris i espais naturals protegits amb una gran diversitat d'espècies vegetals i animals. La principal dificultat del recorregut serà l'ascensió fins al cim dels Pics d'Urbión i el contrast de temperatura de les Terres Altes i la serra entre el Moncayo i Urbión, travessada per innumerables ports de muntanya.

Es tracta de la ruta dels Templers, una de les ordres militars cristianes més importants de l'Edat Mitjana que va formar part de la Primera Croada amb l'objectiu de protegir les vides dels cristians que peregrinaven a Jerusalem després de la conquesta de la ciutat. A Espanya, es van establir en castells militars defensius pels regnes d'Aragó, Castella i Llevant. Precisament, a Castella i Lleó, a la província de Sòria, s'hi troben reconeguts punts d'interès i territoris de domini templer.

#TXT-MPSEspaña, creant diverses sinergies entre els seguidors del repte solidari-esportiu i les informacions relacionades amb la mucopolisacaridosis. A més en el web oficial del projecte existeix un apartat per tal que les persones que ho desitgin puguin fer aportacions econòmiques per ajudar en la investigació d’aquests síndromes. Totes les accions i informacions relacionades amb el repte Templars Xtrem Trail es canalitzaran a través de la pàgina web oficial i el hashtag, creant diverses sinergies entre els seguidors del repte solidari-esportiu i les informacions relacionades amb la mucopolisacaridosis. A més en el web oficial del projecte existeix un apartat per tal que les persones que ho desitgin puguin fer aportacions econòmiques per ajudar en la investigació d’aquests síndromes.