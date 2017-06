Partit amistós de rugbi a Olivella

Aquest divendres amb la temporada de lliga i copa ja acabada un combinat del Rugbi Nova Olivella i el SEL Vilanova sènior/sub18, jugaven un amistós a terres d’Olivella, contra l’equip escocès del Selkirk RFC.

La festa començava a les 20h, amb l’arbitratge de Stephen Land, amb una primera part on el combinat posava el cor i l’equip escocès la tècnica i el físic. El combinat era capaç de fer dues marques, amb una marca en carrera de Sergio Martínez, que feia acostar-se a l’equip del Garraf al marcador. Bon paper també de Raúl (que només jugava la primera part) de Julio i Gerard. Eric va ser baixa d’última hora, per temes laborals, la resta d’integrants del primer equip del sènior i sub18 del SEL. Resultat final, va ser ampli a favor del club visitant, per 19 a 51. Això si, el combinat va donar guerra i els escocesos van haver al final, de posar-se les piles. Passadís amb bon rotllo i un tercer temps d’aquells que costa oblidar.

Al final, els equips es van repartir detalls per recordar el gran dia de rugbi a Olivella. Des de el club, agrair, als jugadors, al company (Stephen, que va fer un gran arbitratge), al públic (que va ser molt, al Presi (Lucas Madera), i sobretot, al SEL Vilanova (que sense ells no hauria hagut combinat ni festa), al Selkirk i als representants del nostre Ajuntament. (que ens han promès que en breu tindrem pals al camp).

Ara toca el rugbi platja i el 9 de juliol, partit un altre vegada a Olivella, amb l’equip gal·lès del Cowbridge RC. Sub16 (que serà la segona temporada seguida que venen a jugar). I en breu el Dia de l’esport d’Olivella, on tot el rugbi, futbol 7, BTT, estaran representats al nostre estand.