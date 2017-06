La XXIX Festa de la bicicleta aplega més de 460 persones a Cubelles (VÍDEO)

Un total de 463 participants van prendre part el passat 10 de juny en la XXIX Festa de la Bicicleta. Els 694,50€ recaptats de la inscripció es van lliurar a la Fundació per l’Esclerosi Múltiple, que el proper 9 de juliol celebra la seva acció central amb la campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’.



La majoria de participants van ser famílies i grups d’amics, principalment de Cubelles, que van gaudir d’una tarda assolellada i calorosa. El recorregut va començar i acabar com és habitual a l’esplanada del Poliesportiu i va discórrer pel barri Marítim i els de la Mota de Sant Pere, Clot del Bassò i Residencial Les Salines.



En l’apartat de premis, el jurat format per Domingo Guarch (president AAVV Mas Trader), Eva Gutiérrez (escola de ball Eva Film), Jordi Calvo (president Club Tennis Cubelles) i Narcís Pineda (regidor d’Esports), van decidir els següents premis:

Grup més nombrós: Coyotes Bike Cubelles (32 participants)

Participant més elegant: dorsal 347 amb un vestit regional de Rumania.

Disfressa més elaborada: dorsal 424 amb una disfressa de pop.

Bicicleta més ben guarnida: dorsal 139 amb una bicicleta convertida en una moto Harley Davidson.

Bicicleta més ben guarnida (accèssit): dorsal 213 amb una bicicleta guarnida del Capità Amèrica.

Bicicleta o conjunt més original: dorsal 9, al popular Paco Mateo amb una bicicleta amb 5 rodes mecanitzades.

Bicicleta o conjunt més original (accèssit): grup els Pirates i grup Corazones – Mou el Cor.

Bicicleta més antiga: dorsal 171 per una BH de 1975.

Participant més gran: Domingo Muños (80 anys).

Medalla a l’esforç: dorsal 444 bicicleta sense pedals.



L’organització va destacar també l’esforç fet per 4 participants amb discapacitat que van realitzar tot el recorregut, reconeixent l’esforç. Ara ja es comencen els preparatius de la 30a edició que se celebrarà el proper juny de 2018.