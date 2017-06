La gran temporada del sènior A es queda a les portes de l'ascens a 1ª Catalana

El sènior A del CPS Sitges (CPS Sitges "casajove.com") s’ha quedat a les portes de pujar a la 1ª Catalana després de no superar la segona de les dues eliminatòries que s’havien de disputar aquest any per poder pujar a 1a Catalana disputada enfront el CE Vendrell. Dissabte, 10 de juny a El Vendrell, es va jugar el partit d’anada i va acabar amb un resultat en contra de 6-0 que deixava l'eliminatòria en una situació molt dificil. El partit de tornada, jugat diumenge, 11 de juny, a Pins Vens, on els nostres jugadors van demostrar una vegada més que es deixen la pell en cada partit, va acabar amb el resultat de 4-3 a favor del CPS Sitges, victòria, però, que deixava el global de l’eliminatòria a favor del CE Vendrell fent que aquest fos el que assolia l’ascens i deixava el nostre equip a les portes.

No hem aconseguit l’ascens pero volem expressar des d'aquí el nostre orgull per tot l’equip que ha estat tota la temporada lluitant partit a partit fins el darrer alé sempre com si fos una final. Us estem molt agraïts per tot el vostre esforç i entrega al llarg de tot aquest any! Moltes gràcies a tots els jugadors, equip tècnic, delegats, col·laboradors i demés persones que ens heu fet gaudir i pel vostre esforç i entrega i per tot el que ens heu fet gaudir al llarg de tota la temporada! Estem convençuts que ben aviat ens tornarem a aixecar i tornarem a lluitar i treballar per tornar a estar on ens mereixem! Com no, també volem agraïr des d’aquí a totes les persones que ens heu acompanyat i ens heu anat donant suport d’una forma o altra al llarg de tota la temporada (aficionats, families, amics, premsa i patrocinadors)! Us animem a tots a continuar creient en aquest equip per que ben aviat estarem de nou preparats per lluitar de nou!

El pb-iniciació: Sots-campió de la Copa Barcelona

El passat diumenge, 11 de juny de 2017, l’equip prebenjamí-iniciació del CPS Sitges va disputar, a les instal·lacions de la secció d’hoquei del FC Martinenc, la final a 4 de la Copa Barcelona (final a la que es va classificar després de guanyar dues eliminatòries prèvies). El dissabte pel matí, el CPS Sitges va guanyar (3-2) la semifinal enfront el HC Piera (partit molt emocionant que es va decidir a la pròrroga). L’altra semifinal jugada entre el FC Martinenc i l’Hoquei Claret la va guanyar el FC Martinenc. Per la tarda es va jugar la final entre el CPS Sitges i el FC Martinenc, partit que va acabar per 2-1 i que va fer campió al FC Martinenc i sots-campió al CPS Sitges. El nostre equip igual que ha fet durant tota la temporada va estar lluitant fins al darrer minut però no va poder ser. Des d’aquí volem tornar a felicitar a tot l’equip per aquest sots-campionat i per tota bona temporada que han realitzat. Enhorabona equip i a seguir aprenent!!!