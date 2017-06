‘La Nina Aluminis Lorenzo’ guanya la Copa de Futbol Sala de Les Roquetes

Partit disputat i intens el que es va disputar el passat diumenge dia 11 per la tarda al Pavelló de Les Roquetes. Vagi per endavant que la qualitat del joc no va respondre a les expectatives generades a priori per part dels dos equips finalistes. “La Nina-Aluminis Lorenzo” amb grans individualitats, entre les que destaquen els jugadors Sergio Ximenez i Enrique Aranda, va mostrar moltíssimes carències a l’hora de construir joc col·lectiu. Per la seva part, l’equip sitgetà del “Guitar-Shop” va suplir la seva falta de grans individualitats per una concepció més col·lectiva del joc, si bé no va tenir en aquest aspecte la continuïtat i la pausa necessàries per imposar el seu ritme de partit.

El matx va començar amb continues alternatives, la major part d’elles originades per pèrdues de pilota en zones de construcció, que eren aprofitades pels dos equips per arribar amb perill a ambdues porteries. La falta d’encert però, va ser evident en aquest primer quart de partit. Tampoc en l’aspecte defensiu, cap dels dos equips pressionava la sortida de pilota de l’equip contrari, raó per la qual semblava que l’empat a zero costaria de modificar se en un o altre sentit.

S’arribava així al minut 14, en el que un corner a favor de l’equip sitgetà, va ser llençat al primer pal per que el jugador Adrià Marcé rematés completament sol i a plaer, el primer gol del partit. L’errada de marcatge de “La Nina-Aluminis Lorenzo” va ser evident en aquesta jugada.

Aquesta acció va esperonar durant els següents minuts a l’equip roquetenc, que va buscar l’empat amb molta més intensitat i actitud ofensiva. Fruit d’això van arribar algunes clares ocasions de gol, que varen ser aturades pel porter sitgetà Xavi Pérez amb actuacions decisives. En aquest escenari i a falta de 3 minuts pel descans, va aparèixer Sergio Ximenez, que amb una gran acció individual es va desfer per velocitat de dos contraris i va aixecar la pilota sobre la sortida desesperada del porter, per anotar l’empat a ú amb el que es va arribar al descans.

La segona meitat va començar amb la mateixa tònica que vàrem veure al inici del partit. Desencerts constants per ambdues parts, fins que, en aquesta ocasió sí, una gran acció individual de Sergio Ximénez que es va desfer de tres jugadors contraris en un pam de terreny a la mateixa finestra del àrea, la va acabar ell mateix amb un xut fort i sec que, malgrat ser aturat en un principi pel porter, va entrar lentament a la porteria sitgetana.

Va reaccionar el “Guitar Shop”, que en els següents minuts va alentir el ritme del joc i va aconseguir imposar per moments la teòrica superioritat del seu joc col·lectiu sobre les individualitats del seu adversari. Sense generar ocasions clares de gol, la pilota va començar a rondar massa sovint les proximitats de la porteria roquetenca.

Malgrat que les contres de l’equip de Les Roquetes eren ràpides i perilloses, la superioritat de l’equip sitgetà en aquesta fase de partit, va resultar evident. Així, corria el minut 17 de la segona part, quan una pilota morta dins de l’àrea dels roquetencs va ser caçada altre cop per l’Adrià Marcé, que va batre al porter des de molt a prop i per sota de les cames.

Amb l’empat a 2 va tenir lloc una altre fase de despropòsits i descontrol del ritme del partit, raó per la que vàrem veure diverses ocasions de gol en les dues porteries si bé, les individualitats del “La Nina Aluminis Lorenzo”, van originar les més clares i perilloses. Cap dels dos equips va tenir l’encert suficient per emportar-se el partit i es va arribar al final amb l’esmentat marcador de 2 a 2.

La final s’hauria de decidir doncs, amb els llançaments des del punt de penal. El primer equip en tirar va ser el roquetenc, que va marcar el seu llançament. També varen transformar el seu primer tir els sitgetans. Semblava que la cosa aniria per llarg. El segon llançament dels roquetencs també va ser anotat, però no així el del “Guitar Shop” que va ser aturat pel porter. Tot quedava doncs en els peus del Sergio Ximénez que va ser el tercer llançador del “La Nina Aluminis Lorenzo”. Si marcava, el seu equip seria el campió, i no va fallar. La pilota va entrar com una exhalació a la porteria sitgetana.

Hem de destacar la gran actuació dels jugadors Xavi Pérez, Comas i Adrià Marcé per part del “Guitar Shop” i la de Enrique Aranda, en defensa, i de Sergi Ximénez, en atac, per part de “La Nina Aluminis Lorenzo”

Els àrbitres Electo i Angel van tenir una actuació desigual i descompensada, que afortunadament no va influir en el resultat final del partit. La esportivitat dels jugadors va ser evident i va evitar majors complicacions.