XXIII Torneig Rugbi Platja de Sitges

El proper dissabte 17 i diumenge 18 de juny a la platja de La Fragata de Sitges es realitzarà la XXIII edició del Torneig de Rugbi Platja que organitza el Rugbi Club Sitges, i que com en anys anteriors hi competiran equips en categoria sènior masculina, sènior femenina, veterans o la modalitat de Touch Rugbi, i sense oblidar els més joves passant per totes les categories inferiors des de Mini-Rugbi que tenen 5 i 6 anys fins a Sub18.



Serà una gran festa del Rugbi doncs esperem comptar amb la presencia de més de 800 participants, superant la trentena de clubs, on val a destacar la presència de les escoles de Rugbi del Fènix de Zaragoza i la Escola de Rugbi de Vallespir de la Catalunya Nord. que sumats a la resta d’equips procedents de Catalunya i Espanya resulten més de 70 equips.

Com en la darrera edició el Torneig es celebrarà en dos dies, els Sub18 obriran el Torneig el dissabte al matí, seguits al migdia del mateix dissabte amb les categories Veterans i Touch. A la tarda serà el torn de Sènior Femení i Sènior Masculí. Els més petits des de Sub5 fins a Sub16, seran els protagonistes en la jornada de diumenge, en la que es tancarà un Torneig totalment consolidat al calendari català de torneigs de Rugbi Platja i que a l’hora s’ha convertit en un clàssic dels esdeveniments esportius que es celebren a la nostra vila.

Com en les darrers vint i tres anys els camps de joc es disposaran a la platja de La Fragata, on es jugaran més de 100 partits de Rugbi. Tothom esta convidat a gaudir de platja, sol i el més important RUGBY.



Horaris Dissabte 17 de juny:

Sub18 des de les 10:00 h

Veterans i Touch des de les 12:00 h

Sènior Femení des de les 14:00 h

Sènior Masculí des de les 14:00 h

Horaris Diumenge 18 de juny:

Sub-6 des de les 9:30 h

Sub-8 des de les 9:30 h

Sub-10 des de les 9:30 h

Sub-12 des de les 10:40 h

Sub-14 des de les 12:00 h

Sub-16 des de les 15:00 h

Equips Participants Sènior Masculí

Seminario Tarazona GDO Rubias 19

RC Sitges A BUC RC Sitges B

Barbarians Roma Rugbi Piranyes

Equips Participants Sènior Femení

RC Sitges A Sta. Coloma

CRUC/INEF RC Sitges B

Equips Participants Veterans

RC Sitges Pink Fly CR Badalona



Clubs Participants Sub-18

CR Badalona UE Santboiana Castelldefels RUC

RC Sitges Martorell RC

Clubs Participants Sub-16

Fènix Rugbi A Fènix Rugbi B CE Universitari

CR Tarragona INEF Lleida RC Sitges A

RC Sitges B UE Santboiana A UE Santboiana B

Castelldefels RUC RC Sitges C CR Viladecans

CR Sant Quirze CR Sant Cugat CR Badalona

Clubs Participants Sub-14

Fènix Rugbi A Fènix Rugbi B CE Universitari A

CR Tarragona A CR Tarragona B RC Sitges A

RC Sitges B FC Barcelona A FC Barcelona B

Castelldefels RUC RC Sitges C CE Universitari B

ER Vallespir A INEF Lleida ER Vallespir B

ER Vallespir C

Clubs Participants Sub-12

Fènix Rugbi A Fènix Rugbi B CE Universitari

CR Tarragona UE Santboiana A RC Sitges A

RC Sitges B FC Barcelona A FC Barcelona B

Castelldefels RUC RC Sitges C UE Santboiana B

ER Vallespir A INEF Lleida ER Vallespir B

ER Vallespir C

Clubs Participants Sub-10

Fènix Rugbi CE Universitari CR Tarragona

UE Santboiana A RC Sitges A RC Sitges B

FC Barcelona A FC Barcelona B Castelldefels RUC

UE Santboiana B ER Vallespir A INEF Lleida

ER Vallespir B

Clubs Participants Sub-8

Fènix Rugbi CE Universitari CR Tarragona

RC Sitges A RC Sitges B FC Barcelona A

FC Barcelona B Castelldefels RUC ER Vallespir A

INEF Lleida ER Vallespir B

Clubs Participants Sub-6/Sub-5

Fènix Rugbi CR Tarragona RC Sitges

FC Barcelona UE Santboiana INEF Lleida