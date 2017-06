Resum dels millors resultats de la base del CP Vilanova

Aquest cap de setmana l'equip Fem16 ha jugat la fase final de la Copa Federació. A la semifinal es va imposar el CP Manlleu B per 2 a 4 desplegant un bon joc i accedia a la final davant l'equip Sferic. Les jugadores del patí es van deixar la pell a la final, però va ser possible i les rivals es van imposar per 5 a 2. Felicitem a les jugadores del nostre FEM16 per aquesta nova fita.

L'equip Juvenil també jugava la fase final de la Copa Federació. A la semifinal en un partit molt igualat i amb molts nervis, el HC Sentmenat A va aconseguir derrotar als vilanovins per 3 a 4. L'equip va donar una bona imatge competint fins a la fi. A la lluita pel 3er i 4rt lloc el Cerdanyola CH B es va imposar per 3 a 9 en un partit a on els nostres jugadors van lluitar al màxim però no s'havien sobreposat a la derrota de la semifinal. Gran temporada d'un equip Juvenil que ens ha fet gaudir.

Altres partits:

Infantil A - GEIEG 0-4

Prebenjamí D - Vilassar B 3-0

Santa Perpètua C - Prebenjamí D 3-1

Benjamí B - Sant Just C 2-2

Cerdanyola A - Aleví A 2 - 5

FEM NCAT va perdre per 6 a 2 a Roda.

Amb aquesta jornada es tanca una temporada on el CP Vilanova ha estat competint i jugant amb els millors clubs de Catalunya.

Categoria per categoria aquest és el Resum dels millors resultats:

El Prebenjamí iniciació "A" Campions de la Territorial de Barcelona.

Prebenjamí "A" 4art classificat del Campionat Territorial de Barcelona. En el mateix Campionat el Prebenjamí "C" va quedar 8è classificat.

Benjamí "A" 3er classificat al Campionat Territorial de Barcelona i 5è en el Campionat de Catalunya. El Benjamí "C" també es va classificar pel Campionat de Barcelona.

Fem16, subcampió de la Primera edició de la Copa Federació.

Juvenil 4art classificat en la Final Four de la Copa Federació.

Així i tot cal destacar l'evolució de tota la resta d'equips del Club que han estat presents en eliminatòries, en lligues preferents i que sempre han estat competint a un altíssim nivell.

La realitat és que estem treballant per una base forta i consolidada i que si tots hi creiem segur que es consolidarà en una anys com una de les millors bases del Territori català si no es que ja ho som. I això és mèrit de jugadors, entrenadors i de les families que setmana a setmana estan darrera de tots els jugadors per seguir creixent.