El futbol femení sitgetà és notícia en aquest final de temporada

Dos jugadores sitgetanes iniciades a la Blanca Subur han estat noticia aconseguint èxits destacats.

Marta Llopis migcampista actualment al RCD Espanyol es va proclamar campiona d’Espanya sub 16 amb la selecció Catalana, a la final que es va disputar el darrer diumenge a Iruña d’Oca (Alava) en el que les catalanes es va imposar a la selecció d’Euskadi per 0-3, abans en partit jugat el divendres, l’equip entrenat per Natalia Apolo havien guanyat al País Valencià per 3 a 1.

Per altre banda Mar Rodríguez Furró va aconseguir el campionat de Catalunya amb el CF Barcelona després d’imposar-se en una final vibrant al RCD Espanyol per 5 a 1.