El CF Suburense i el CE Olivella arriben a un acord d'afiliació

El CF Suburense i el CE Olivella han arribat a un acord perquè ambdues entitats puguin sumar

sinergies, en forma d’afiliació, per aspirar a aconseguir majors beneficis institucionals i esportius a

partir de la temporada vinent (2017-18).

Amb aquesta afiliació els sitgetans (ara a 2a Catalana) mantindràn un segon equip a la 3a Catalana

que els permetrà rodar i provar a jugadors amb capacitat de fer el salt al 1r equip. Mentre els

olivellencs segueixen avançant en un projecte seriós de formació de jugadors i de sentiment de

pertinença que els permeti consolidar-se en la categoria.

Manu Julián, president del CF Suburense, i Jordi Migallón, el seu homòleg al CE Olivella, han destacat

que l’entesa ha estat molt ràpida, fet que demostra la bona sintonia que hi ha entre les directives de

les dues entitats perquè aquest acord sigui sòlid i fructífer. Alhora que reconeixen que, per a clubs

com el Subu i l’Olivella, la seva supervivència i força en el futbol actual passa per saber desenvolupar

projectes col·laboratius com aquest.