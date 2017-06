Jordi Martínez nou president de la UE Sitges

Aquest dissabte a la societat recreativa el Retiro Jordi Martínez va ser escollit president de la UE Sitges pels propers vuit anys al imposar-se per 25 vots a 21 a l’altre candidat Ernest Serra, d’un total de 47 socis que varen decidir exercir el seu dret al vot en la jornada d’eleccions celebrada en la citada entitat sitgetana.

Un cop finalitzat el recompte de vots Ernest Serra no amagava el seu sentiment de decepció però a l’hora de satisfacció pels socis que li havien donat la seva confiança, per ell tot havia estat una barreja de sentiments i emocions a la vegada de tristor i d’orgull degut que per primera vegada hi havien dos candidats i tot i els pocs socis que tenia la UE Sitges la mobilització havia estat d’un 90 per 100, tenint en compte que molts treballen, tot i ser dissabte, estaven orgullosos donant les gracies a tots el socis que havien votat i per ell era una gran satisfacció a la vegada que sense entrar en detalls Serra no descartava el poder impugnar les votacions.

Per la seva banda el guanyador, Jordi Martínez reconeixia haver viscut moments d’una certa tensió durant el recompte de vots i també va voler felicitar a la candidatura que no havia guanyat destacant que estava molt content per que tenien moltes ganes de seguir el projecte que havien iniciat i que quedaven moltes coses per millorar, ara tocava un parell de dies de descans per que havia estat dur però a partir del dilluns era hora de tornar a atacar.

Del fet si havia escoltat sobre una possible impugnació a les eleccions reconeixia que alguna cosa havia escoltat, segons ell era un dret que tenien si no estaven d’acord i si finalment impugnaven ho havien de presentar per escrit i la junta electoral decidiria, si finalment estaven d’acord amb els resultats tot quedaria tancat.