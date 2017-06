Sant Sadurní recupera l'esperit olímpic de Barcelona 92

Aquest dilluns, coincidint amb el 25è aniversari de l’arribada de la flama olímpica a Sant Sadurní, subseu als Jocs de Barcelona 92 en les modalitats d’hoquei patins i ciclisme en ruta, es va celebrar a l’Ajuntament un acte de commemoració que va reunir exregidors del consistori de l’època, representants d’entitats, col·laboradors i voluntaris que van participar en aquell esdeveniment històric.

La regidora d’Esports, Laura Salvador, va obrir el torn de parlaments recordant el protagonisme de la vila en els Jocs, formant part dels municipis per on va transcorre la torxa, a més d’esdevenir una de les 15 subseus olímpiques, i el paper que alguns sadurninencs van tenir en aquests jocs, com Santi Carda, integrant de la selecció espanyola.

Marcel Gabarró, que fou alcalde de Sant Sadurní durant els Jocs Olímpics, va inspirar-se en el poema d’Ausiàs March Veles e Vents com a metàfora de l’esforç que tots els agents implicats, institucions, entitats i la societat civil, van realitzar conjuntament per assolir un gran èxit organitzatiu dels Jocs. Gabarró va subratllar el treball realitzat per presentar la candidatura i la il·lusió que la vila va viure amb l’elecció com a subseu de l’hoquei patins, una modalitat tan arrelada a Sant Sadurní, i la sorpresa de ser escollida també per la modalitat del ciclisme en ruta, i va tenir també un record molt especial per alguns dels seus excompanys de l’Ajuntament.

Llegat del Jocs

El Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras, convidat a l’acte, va posar èmfasi en la transformació i salt endavant que van viure Barcelona i les ciutats olímpiques amb l’organització dels Jocs i va recordar també la projecció en l’àmbit esportiu, amb prop de 3,5 milions de persones que realitzen esport i activitats de salut, així com l’enorme capital de federacions, clubs, entitats i esportistes que atresora Catalunya.

L’alcaldessa Maria Rosell es va referir a la passió i energia amb què Sant Sadurní va acollir els Jocs, reconeixent la feina realitzada per l’Ajuntament en aquella etapa, així com el treball que es continua fent per seguir millorant i oferint bones instal.lacions als clubs i esportistes de la vila, i destacant projectes com el futur circuit per al foment de la salut.

L’Ajuntament va obsequiar amb unes plaques commemoratives a persones destacades en l’organització dels Jocs a Sant Sadurní, com Manel Sanz, coordinador de l’Àrea 92; l’exalcalde Marcel Gabarró; Joan López, responsable de comunicació i peça molt destacada en l’organització de l’Àrea 92; també a les llegendes de l’hoquei sadurninenc, Enric Roca i Santi Carda, que van ser portadors de la torxa olímpica; entre d’altres. També van lliurar als voluntaris olímpics un petit obsequi.

L’acte va finalitzar amb una foto de família a la plaça de l’Ajuntament.